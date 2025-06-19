Арештований завод Медведчука виготовляв та збував продукцію (ВІДЕО)

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) зафіксувало незаконне використання арештованого заводу ТОВ "Бетонбуд", пов’язаного з колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що під час перевірки встановлено факти незаконного використання заводу.

Зокрема, на об’єкті зафіксовано незаконну експлуатацію арештованих потужностей — виготовлення та збут бетонних розчинів, готових для використання. Також виявлено використання спеціального транспорту, призначеного для перевезення продукції.

Наразі АРМА направило низку запитів до:

Національної поліції України — щодо отримання інформації з камер відеоспостереження;

Львівської міської ради — щодо доступу до систем моніторингу руху транспортних засобів;

Державної служби України з безпеки на транспорті — з метою отримання даних про маршрути, габаритно-ваговий контроль та інші характеристики транспортних перевезень.

"Цей випадок — ще один приклад того, як арештовані активи, пов’язані з особами, які підозрюються у сприянні державі-агресору, намагаються вивести з-під контролю держави. Агентство системно протидіє таким спробам та забезпечує повернення активів у правове поле", - наголошують в АРМА.

Там додали, що наразі триває процедура пошуку управителя для цього активу.

ТОВ «Бетонбуд» зареєстроване на вул. Городоцькій, 367/2 у Львові, статутний капітал підприємства – 11 060 000 грн

У вересні минулого року рішенням Личаківського районного суду м. Львова в управління АРМА було передано додатково нові об’єкти рухомого та нерухомого майна ТОВ "Бетонбуд".

Також АРМА розпочинає процедуру попередніх ринкових консультацій з метою визначення ефективної моделі управління арештованим активом — ТОВ "Керамбуд". Він належав братам колишніх депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака.