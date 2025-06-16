Яхта Медведчука Royal Romance змінює місце дислокації: що відомо

Яхта колишнього народного депутата Віктора Медведчука Royal Romance найближчим часом в супроводі поліцейського катеру та катеру охоронної компанії буде переміщена до порту міста Трогір для обов’язкового технічного обслуговування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Зазначається, що після технічного обслуговування яхта повернеться під охороною на військово-морську базу у місті Спліт у Хорватії.

В АРМА підкреслили, що позиція України та Хорватії щодо утримання яхти Royal Romance на військово-морській базі у Спліті залишається незмінною.

Після проведення технічного обслуговування та повернення яхти на місце дислокації АРМА звернеться до Офісу Генерального прокурора щодо необхідності актуалізації процесу реалізації.

"Усі арештовані морські судна, передані в управління АРМА — на контролі. Справедливість має довгі руки. Навіть у Адріатичному морі", - наголошують в АРМА.

Арештовану яхту Медведчука у Хорватії не можуть продати

У березні 2024 року АРМА розпочало процес продажу арештованої яхти Медведчука Royal Romance. Це перший у практиці АРМА та загалом в історії України випадок реалізації заарештованого активу за кордоном.

Арешт відбувся у Хорватії: окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance.

У листопаді 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов №719 та №558, таким чином дозволивши АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб, до якого належить і яхта Медведчука.

АРМА спочатку зіштовхнулося із зняттям арешту на судно, коли вже обрало організаторів торгів - всесвітньо відомий аукціонний будинок, який був готовий реалізувати яхту та перерахувати кошти від продажу до бюджету України.

Потім АРМА отримало рішення ВАКС щодо заборони реалізації активів державного зрадника Медведчука, які уже було реалізовано на Прозоро.

Детальніше про яхту

Віктор Медведчук придбав яхту у 2015 році. Однак перші відомості про неї в декларації політика з’явилися аж через 4 роки (у 2019 році). Тоді в декларацію вніс компанію Fregata Marine Ltd, кінцевим бенефіціаром якої була його дружина Оксана Марченко.

У 2015 році вартість яхти Royal Romance складала 200 млн євро.

Нині дороге майно Віктора Медведчука, знаходиться в місті Трогір (Хорватія). Пришвартована воно на території судноремонтної корабельні територія якої охороняється. Вхід на територію стороннім заборонено.