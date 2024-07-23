Суд у Хорватії скасував арешт яхти Медведчука Royal Romance

Окружний суд Спліта скасував арешт яхти Royal Romance, що ставить під загрозу можливість її реалізації і призводить до ризику втрати активу. Про це йдеться у повідомленні, яке опублікував перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Офіс Генерального прокурора України направив запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Хорватія для визнання рішень українського суду щодо яхти.

Окружний суд задовольнив цей запит і наклав арешт на майно підозрюваного, включаючи яхту, на два роки — максимальний строк, передбачений хорватським кримінально-процесуальним законодавством. Відтак АРМА отримало управління над арештованою яхтою для подальшої реалізації.

У відповідь адвокати Віктора Медведчука оскаржили це рішення, але апеляційна скарга була відхилена як безпідставна. Відповідно до рішення суду, арешт яхти мав перевірятися кожні три місяці на предмет можливості продовження або скасування. Офіс Генерального прокурора надіслав шість запитів на продовження строку арешту яхти, які хорватська сторона задовольнила і виконала.

“З моменту надходження рішень українських та хорватських судів, у період з червня 2022 по червень 2023 року, АРМА не здійснювало ніяких заходів, направлених на виконання рішень судів, в тому числі щодо формування правового поля та опрацювання механізмів реалізації арештованих активів. Отже з моменту отримання двох рішень національного суду та легалізованих рішень хорватським судом, АРМА не дало жодних результатів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише з липня 2023 року АРМА розпочала процедуру реалізації яхти за кордоном. Однак, після визначення аукціонного будинку-переможця, який відмовився від продажу яхти, адвокати Медведчука, представлені міжнародною юридичною компанією Steptoe, надали нові докази. Компанія Steptoe передала переможцю аукціону рішення Верховного Суду Хорватії про нагляд за розглядом запитів ОГП та нагляд за роботою слідчого судді Спліта у справі яхти.

Відтак на початку червня 2024 року Вищий кримінальний суд Хорватії повернув справу на розгляд до Окружного суду Спліта, призначивши нового суддю. А вже 25 червня суд ухвалив рішення про скасування арешту яхти Royal Romance. Причиною скасування стало ненадання обвинувального акту по кримінальній справі від Офісу Генерального прокурора України.

"Затягування в розслідуванні кримінальних проваджень проти зрадника України Віктора Медведчука призвели до скасування арешту яхти в одному з чотирьох проваджень, а АРМА не може виконати національні рішення судів з реалізації судна. На додаток, така ситуація загрожує тим, що Україна може взагалі втратити цей дороговартісний актив", – йдеться в опублікованому документі.

Детальніше про яхту

Віктор Медведчук придбав яхту у 2015 році. Однак перші відомості про неї в декларації політика з’явилися аж через 4 роки (у 2019 році). Тоді в декларацію вніс компанію Fregata Marine Ltd, кінцевим бенефіціаром якої була його дружина Оксана Марченко.

Згодом з'ясувалося саме на неї зареєстрована яхта.Яхта вміщує в себе 22 члени екіпажу, крім цього, на палубу можна запросити ще 14 гостей.

Нині дороге майно Віктора Медведчука, знаходиться в місті Трогір (Хорватія). Пришвартована воно на території судноремонтної корабельні територія якої охороняється. Вхід на територію стороннім заборонено.