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112 картин Медведчука визнано такими, що мають культурну цінність: решту АРМА продасть на аукціоні
Згідно з висновком експертів, майже половина полотен, які належали Віктору Медведчуку, мають історичну і культурну цінність. Решта картин не мають такої цінності і буде продана.
Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку, повернення та менеджменту активів (АРМА).
В АРМА зазначили, що експерти-мистецтвознавці підтвердили це своїм висновком, який є у розпорядженні агентства. Майже всі картини - твори відомих українських митців XX століття.
Загалом експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин, які зберігалися там з 2022 року. З них 112 визнано такими, які мають культурну та історичну цінність.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Відтак, під час наступного засідання конкурсної Комісії буде вирішено питання щодо призупинення процедури продажу цих картин та передачі їх до Національного музею України для збереження", - повідомили в АРМА.
Водночас твори, які не мають культурної та історичної цінності, будуть реалізовані через електронний майданчик "Прозорро.Продажі". Кошти від реалізації - поповнять бюджет України.
В АРМА нагадали, що ці картини раніше належали колаборанту та зраднику Віктору Медведчуку та були арештовані в рамках кримінального провадження.
Пізніше рішенням суду їх було передано на реалізацію в АРМА.
19 квітня АРМА оголосила про початок реалізації картин Медведчука. Тоді ж, за ініціативи Нацагентства, для збереження культурної спадщини України, до огляду картин було ініційовано залучення експертів для проведення мистецтвознавчої експертизи.
У повідомленні агентства сказано, що вартість полотен буде визначена вже під час підготовки аукціону відповідним майданчиком "Прозорро.Продажі". За попередніми оцінками експертів, деякі роботи можуть коштувати близько 50 тисяч доларів.
З молотка підуть й інші активи Медведчука
На початку квітня стало відомо, що АРМА готує до продажу дороговартісний автомобіль Maybach Медведчука та 20 його колекційних наручних годинників.
У березні агентство розпочало процес продажу арештованої яхти Медведчука Royal Romance. Це перший у практиці АРМА та загалом в історії України випадок реалізації заарештованого активу за кордоном. Арешт відбувся у Хорватії: окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance. В середині травня яхта Royal Romance перейшла під прапор України та набула статус українського судна.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов №719 та №558, таким чином дозволивши АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб, до якого належить і яхта Медведчука.
Зазначимо також, що в 2023 році 17 автомобілів, арештованих у родичів ексдепутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України.