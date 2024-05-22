112 картин Медведчука визнано такими, що мають культурну цінність: решту АРМА продасть на аукціоні

Згідно з висновком експертів, майже половина полотен, які належали Віктору Медведчуку, мають історичну і культурну цінність. Решта картин не мають такої цінності і буде продана.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку, повернення та менеджменту активів (АРМА).

В АРМА зазначили, що експерти-мистецтвознавці підтвердили це своїм висновком, який є у розпорядженні агентства. Майже всі картини - твори відомих українських митців XX століття.

Загалом експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин, які зберігалися там з 2022 року. З них 112 визнано такими, які мають культурну та історичну цінність.

"Відтак, під час наступного засідання конкурсної Комісії буде вирішено питання щодо призупинення процедури продажу цих картин та передачі їх до Національного музею України для збереження", - повідомили в АРМА.

Водночас твори, які не мають культурної та історичної цінності, будуть реалізовані через електронний майданчик "Прозорро.Продажі". Кошти від реалізації - поповнять бюджет України.

В АРМА нагадали, що ці картини раніше належали колаборанту та зраднику Віктору Медведчуку та були арештовані в рамках кримінального провадження.

Пізніше рішенням суду їх було передано на реалізацію в АРМА.

19 квітня АРМА оголосила про початок реалізації картин Медведчука. Тоді ж, за ініціативи Нацагентства, для збереження культурної спадщини України, до огляду картин було ініційовано залучення експертів для проведення мистецтвознавчої експертизи.

У повідомленні агентства сказано, що вартість полотен буде визначена вже під час підготовки аукціону відповідним майданчиком "Прозорро.Продажі". За попередніми оцінками експертів, деякі роботи можуть коштувати близько 50 тисяч доларів.

З молотка підуть й інші активи Медведчука

На початку квітня стало відомо, що АРМА готує до продажу дороговартісний автомобіль Maybach Медведчука та 20 його колекційних наручних годинників.

У березні агентство розпочало процес продажу арештованої яхти Медведчука Royal Romance. Це перший у практиці АРМА та загалом в історії України випадок реалізації заарештованого активу за кордоном. Арешт відбувся у Хорватії: окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance. В середині травня яхта Royal Romance перейшла під прапор України та набула статус українського судна.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов №719 та №558, таким чином дозволивши АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб, до якого належить і яхта Медведчука.

Зазначимо також, що в 2023 році 17 автомобілів, арештованих у родичів ексдепутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України.