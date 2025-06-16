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Яхта Медведчука Royal Romance меняет место дислокации: что известно

яхта, Royal Romance
Фото: SuperYacht-News

Яхта бывшего народного депутата Виктора Медведчука Royal Romance в ближайшее время в сопровождении полицейского катера и катера охранной компании будет перемещена в порт города Трогир для обязательного технического обслуживания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

После технического обслуживания яхта вернется под охраной на военно-морскую базу в городе Сплит в Хорватии.

В АРМА подчеркнули, что позиция Украины и Хорватии по содержанию яхты Royal Romance на военно-морской базе в Сплите остается неизменной.

После проведения технического обслуживания и возвращения яхты на место дислокации АРМА обратится в Офис Генерального прокурора о необходимости актуализации процесса реализации.

"Все арестованы морские суда, переданные в управление АРМА — на контроле. Справедливость имеет длинные руки. Даже в Адриатическом море", — отмечают в АРМА.

Арестованную яхту Медведчука в Хорватии не могут продать

В марте 2024 года АРМА начала процесс продажи арестованной яхты Медведчука Royal Romance. Это первый в практике АРМА и в целом в истории Украины случай реализации арестованного актива за рубежом.

Арест прошел в Хорватии: окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance.

В ноябре 2023 года Кабмин внес изменения в постановления №719 и №558, таким образом разрешив АРМА продавать арестованное за границей имущество подсанкционных лиц, к которому относится и яхта Медведчука.

АРМА сначала столкнулось со снятием ареста на судно, когда уже выбрало организаторов торгов — всемирно известный аукционный дом, готовый реализовать яхту и перечислить средства от продажи в бюджет Украины.

Затем АРМА получило решение ВАКС о запрете реализации активов государственного предателя Медведчука, которые уже были реализованы на Прозоро.

Подробнее о яхте

Виктор Медведчук   приобрёл яхту в 2015 году.   Однако первые сведения о ней в декларации политика появились через 4 года (в 2019 году). Тогда в декларацию внес компанию Fregata Marine Ltd, конечным бенефициаром которой была его супруга Оксана Марченко.

В 2015 году стоимость яхты Royal Romance составляла 200 млн. евро.

Сейчас дорогое имущество Виктора Медведчука находится в городе Трогир (Хорватия). Пришвартована оно на территории судоремонтной корабельной территории, которая охраняется. Вход на территорию посторонним запрещен.

Автор:
Светлана Манько