В Украине арестовали иностранное судно, незаконно вывозившее зерно через оккупированный Крым (ФОТО)

Служба безопасности задержала в акватории Одесщины иностранное грузовое судно и его капитана, работавшего на агрессора. Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказы РФ на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось в морской порт Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию.

Затем корабль транспортировал груз в Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора.

В Офисе генпрокурора уточняют, что в ноябре 2023 года судно USKO MFU под флагом Камеруна, в нарушение законодательства Украины и норм международного морского права, осуществило мероприятие и выход из закрытого Украиной порта в Севастополе. Там судно было загружено свыше трех тысяч тонн агропродукции, предназначенной для турецкой компании.

"Для маскировки преступления капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства. Таким образом, он помогал рашистам вывозить многотонные партии украинского зерна, похищенного из временно оккупированных регионов на юге Украины", - отметили в СБУ.

Как установило расследование, капитаном грузового судна является гражданин одной из стран Южного Кавказа. Кроме него в состав экипажа корабля входило еще 12 иностранцев.

Во время прохода через акваторию порта Рени судно «USKO MFU» было задержано.

В ходе обыска на борту судна обнаружены документы, средства навигации и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

На основании полученных материалов следователи Службы безопасности сообщили капитану корабля о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в рамках уголовного производства судно фигуранта отбуксировано в Одесскую область и решением суда арестовано. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Украина задержала на Дунае судно с зерном

Украина задержала на Дунае судно Usko Mfu, зашедшее в украинские воды после рейса в аннексированный Крым, сообщает издание Lloyd's List.

«Власти арестовали грузовой корабль во время его плавания через реку Дунай, обвиняя его в незаконном пересечении национальной границы Украины и транспортировке грузов в/из оккупированного Россией Севастополя», — говорится в материале.

Как отмечается, агент и брокер судна утверждают, что Usko Mfu было перехвачено военным катером во время пребывания в румынских водах, поскольку Дунай является узкой водной артерией, а конкретный участок, по которому шел Usko Mfu, граничит как с Румынией, так и с Украиной.

Судно обыскали и команде запретили выходить из него. На борту загружен ячмень, а его пункт назначения - Суда, Греция.

Согласно документам, арест Usko Mfu был произведен по запросу прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Захватчики вывозят украинское зерно

Недавно российские оккупанты вывезли из временно оккупированной Донбасса более 80 тысяч тонн украинского зерна нового урожая.

С начала года захватчики совершили более 15 вывозов похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий Украины в Россию через порт Мариуполя.

Вывоз украинского зерна с временно оккупированных территорий осуществляется под руководством российских военных и местных коллаборантов.

В течение 2023 года российские оккупанты вывезли с временно оккупированных украинских территорий около 5 миллионов тонн зерна. По квотной системе, созданной российскими властями, российские экспортеры вывезли из Херсонской области по меньшей мере 34 тысячи тонн зерна, стоимостью 6,2 миллиона евро.

Также в мае 2024 года Офис Генерального прокурора Украины сообщил о расследовании незаконного присвоения Россией более 1700 тонн украинской сельскохозяйственной продукции.