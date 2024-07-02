Судно Enisey разгружает в Венесуэле зерно из оккупированной Запорожской области

Находящееся под санкциями Европейского Союза судно Enisey начало разгрузку в венесуэльском порту Пуэрто-Кабельо. Об этом сообщила журналистка проекта SeaKrime «Центра Миротворец» Екатерина Яресько.

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Согласно информации, на борту судна находится 27 тысяч тонн пшеницы, угнанной из оккупированных районов Запорожской области Украины. Загрузка зерна производилась в оккупированном Севастополе с 4 по 11 апреля 2024 года.

Детали маршрута судна

Судно вышло из Архангельска 3 февраля 2024 года, совершив длительное путешествие вокруг Европы, и прибыло в оккупированный Севастополь 7 апреля. Там он загрузил пшеницу, происхождение которой из оккупированных районов Запорожской области было установлено благодаря анализу документов, включая карантинные сертификаты.

После загрузки ENISEY отправился на неконтролируемую стоянку в нейтральных водах Черного моря, а затем отправился в Венесуэлу, где, по данным системы AIS, должен был разгрузиться в порту Пуэрто-Кабельо.

Коносамент, полученный журналистами, подтверждает, что груз пшеницы предназначался для двух венесуэльских компаний. Документ также раскрывает личность капитана судна и старшей помощницы, оба граждана России.

"Собственник" пшеницы, российская компания "Агрогрупп", идентифицирована как компания-прокладка для "Государственного зернового оператора РФ", созданного оккупационными властями для вывоза зерна из оккупированных территорий. Отмечается, что эта компания уже фигурировала в предварительных расследованиях незаконного вывоза украинской сельскохозяйственной продукции.

Журналисты SeaKrime располагают дополнительными доказательствами, подтверждающими незаконное происхождение зерна, но не могут их обнародовать из соображений безопасности источников. За перевозку краденого украинского зерна судно Enisey попало в 14-й пакет санкций Совета ЕС.

Источник фото: ua.depositphotos.com