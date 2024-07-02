Судно Enisey розвантажує у Венесуелі зерно з окупованої Запорізької області

Судно Enisey, яке перебуває під санкціями Європейського Союзу, розпочало розвантаження у венесуельському порту Пуерто-Кабельйо. Про це повідомила журналістка проєкту SeaKrime «Центру Миротворець» Катерина Яресько.

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Згідно з інформацією, на борту судна знаходиться 27 тисяч тонн пшениці, викраденої з окупованих районів Запорізької області України. Завантаження зерна відбувалося в окупованому Севастополі з 4 по 11 квітня 2024 року.

Деталі маршруту судна

Судно вийшло з Архангельська 3 лютого 2024 року, здійснивши тривалу подорож навколо Європи, і прибуло до окупованого Севастополя 7 квітня. Там воно завантажило пшеницю, походження якої з окупованих районів Запорізької області було встановлено завдяки аналізу документів, включаючи карантинні сертифікати.

Після завантаження ENISEY відправився на неконтрольовану стоянку в нейтральних водах Чорного моря, а потім вирушив до Венесуели, де, за даними системи AIS, мав розвантажитися в порту Пуерто-Кабельйо.

Коносамент, отриманий журналістами, підтверджує, що вантаж пшениці призначався для двох венесуельських компаній. Документ також розкриває особу капітана судна та старшої помічниці, обоє громадяни Росії.

"Власник" пшениці, російська компанія "Агрогруп", ідентифікована як компанія-прокладка для "Державного зернового оператора РФ", створеного окупаційною владою для вивезення зерна з окупованих територій. Зазначається, що ця компанія вже фігурувала в попередніх розслідуваннях щодо незаконного вивезення української сільськогосподарської продукції.

Журналісти SeaKrime мають додаткові докази, що підтверджують незаконне походження зерна, але не можуть їх оприлюднити з міркувань безпеки джерел.Додамо, за перевезення краденого українського зерна судно Enisey потрапило в 14-й пакет санкцій Ради ЄС.

Джерело фото: ua.depositphotos.com