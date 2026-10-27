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"Новая почта" создала собственную систему ПВО и начала самостоятельно сбивать российские "Шахеды"

нп
"Новая почта" создала собственную противовоздушную оборону

Группа компаний Nova (в которую входит Новая почта) реализовала проект частной противовоздушной обороны (ПВО) и уже начала самостоятельно сбивать российские ударные беспилотники.

Как пишет Dilo, об этом сообщил совладелец группы Вячеслав Климов, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы одна из немногих компаний, которая реализовала этот проект. Я не хочу разглашать вам цифры, но у нас есть сбитие шахедов", - отметил Климов.

Соучредитель компании отметил важность дальнейшего развития проектов частной ПВО.

По его словам, в условиях полномасштабного вторжения бизнес вынужден брать на себя функции, которые раньше считались исключительной сферой ответственности государства.

В частности, это касается и локализации последствий неприятельских прилетов. Климов рассказал, что "Новая почта" строит собственные службы для тушения пожаров на своих терминалах и объектах.

Работники компании самостоятельно ликвидируют значительную часть возгораний после атак, не дожидаясь прибытия ГСЧС.

"Сейчас крупные бизнесы ищут в Европе пожарные машины, для того чтобы создавать свои собственные службы. Это наша собственность, в чем проблема, кто мне может запретить тушить самому пожар на моей территории?", - подчеркнул бизнесмен.

О "Новой почте"

"Новая почта"   — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

По итогам первого полугодия 2026 года компания увеличила консолидированную чистую прибыль на 24,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,195 млрд грн. Выручка выросла на 31,8 % и достигла 39,127 млрд грн.

По состоянию на середину июля 2026 г. сеть "Новой почты" насчитывала 54, 7 тыс. точек сервиса по всей стране, из которых 16, 8 тыс. - отделения и 37, 9 тыс. - почтоматы.

С начала полномасштабной войны российские войска регулярно атакуют логистическую инфраструктуру Украины. Среди целей неоднократно оказывались отделения, терминалы и сортировочные центры Новой почты.

После серии российских ударов "Новая почта" начала переходить на децентрализованную модель логистики, превращая грузовые отделения в локальные склады и распределяя риски между большим количеством объектов.

Кроме того, "Новая почта" приостанавливает работу отделений, терминалов, депо и других логистических объектов во время воздушной тревоги независимо от типа угрозы.

Автор:
Татьяна Бессараб

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