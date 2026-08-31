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"Новая почта" превращает свои отделения в локальные склады из-за постоянных ударов РФ

Новая почта, атака
"Новая почта" меняет формат работы после ударов РФ. Фото: последствия атаки на логистический центр, facebook.com/yevhen.tafiichuk

"Новая почта" объявила о переходе на новую модель хранения товаров. Грузовые и почтовые отделения компании по всей Украине станут локальными складами. Такое решение было принято после атак на большие депо и логистические центры, чтобы уменьшить зависимость от масштабных объектов и сделать доставку более устойчивой к возможным ударам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор компании Евгений Тафийчук в Facebook.

По его словам, после атак России по сортировочным центрам в Киевской области и в Сумах "Новая почта" децентрализует свою работу.

Тафийчук отметил, что для "Новой почты" это не первый удар по инфраструктуре, однако в этот раз компания потеряла самый современный роботизированный состав — результат многолетнего труда, инвестиций и лучших инженерных решений.

Он напомнил, что из-за атаки сгорели тысячи экземпляров от издательств "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", Vivat, "Основы" и т.д. В "Новой почте" обещают полностью компенсировать нанесенный врагом ущерб.

Чтобы сделать хранение товаров более устойчивым к подобным угрозам, компания распределит товары клиентов между разными отделениями по всей стране вместо хранения в одном крупном центре. Это должно уменьшить зависимость от отдельных объектов и дать возможность бизнесам продолжать работу даже при новых ударах.

Сейчас "Новая почта" ведет переговоры с каждым издательством и магазином, чьи книги были уничтожены, чтобы определить индивидуальные механизмы поддержки для восстановления утраченного и возместить нанесенный ущерб.

"Фулфилмент Новой почты продолжает работать, потому что наша устойчивость кроется в способности быстро перестраиваться, распределять риски и поддерживать партнеров в любых обстоятельствах, а не просто в стенах или оборудовании", - резюмировал Тафийчук.

СПРАВКА:  

Фулфилмент – это полный цикл обработки товара для интернет-магазинов и бизнесов: прием, хранение, комплектация заказов, упаковка и подготовка к отправке. Такие центры позволяют компаниям не держать собственные склады, а передавать логистику посторонним операторам.

О "Новой почте"

"Новая почта"   — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

5 августа в Киеве был уничтожен сортировочный центр "Новой почты", в результате атаки погибли три человека, еще восемь были ранены. За несколько дней до этого были уничтожены еще два объекта компании.

Кроме этого, во время очередного обстрела был разрушен сортировочный терминал.   в Полтаве.

Также в результате серии ударов РФ компания потеряла объект на Днепропетровщине, где было   уничтожен сортировочный терминал .

Автор:
Светлана Манько

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