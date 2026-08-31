"Нова пошта" перетворює свої відділення на локальні склади через постійні удари РФ

"Нова пошта" оголосила про перехід на нову модель зберігання товарів. Вантажні та поштові відділення компанії по всій Україні стануть локальними складами. Таке рішення ухвалили після атак на великі депо та логістичні центри, щоб зменшити залежність від масштабних об’єктів і зробити доставку більш стійкою до можливих ударів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор компанії Євген Тафійчук у Facebook.

За його словами, після атак Росії по сортувальних центрах на Київщині та в Сумах "Нова пошта" децентралізує свою роботу.

Тафійчук зауважив, що для "Нової пошти" це не перший удар по інфраструктурі, однак цього разу компанія втратила саме найсучасніший роботизований склад — результат багаторічної праці, інвестицій і найкращих інженерних рішень.

Він нагадав, що через атаку згоріли тисячі примірників від видавництв "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", Vivat, "Основи" тощо. У "Новій пошті" обіцяють повністю компенсувати завдані ворогом збитки.

Щоб зробити зберігання товарів стійкішим до подібних загроз, компанія розподілить товари клієнтів між різними відділеннями по всій країні замість зберігання в одному великому центрі. Це має зменшити залежність від окремих об'єктів і дати змогу бізнесам продовжувати роботу навіть у разі нових ударів.

Зараз "Нова пошта" веде перемовини з кожним видавництвом і магазином, чиї книги були знищені, щоб визначити індивідуальні механізми підтримки для відновлення втраченого та відшкодувати завдані збитки.

"Фулфілмент Нової пошти продовжує працювати, тому що наша стійкість криється у здатності швидко перебудовуватися, розподіляти ризики та підтримувати партнерів за будь-яких обставин, а не просто в стінах чи обладнанні", — резюмував Тафійчук.

ДОВІДКА:

Фулфілмент — це повний цикл обробки товару для інтернет-магазинів і бізнесів: приймання, зберігання, комплектація замовлень, пакування та підготовка до відправки. Такі центри дозволяють компаніям не тримати власні склади, а передавати логістику стороннім операторам.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

5 серпня у Києві було знищено сортувальний центр "Нової пошти", внаслідок атаки загинули троє людей, ще восьмеро були поранені. За кілька днів до цього були знищені ще два об'єкта компанії.

Окрім цього, під час чергового обстрілу було зруйновано сортувальний термінал в Полтаві.

Також унаслідок серії ударів РФ компанія втратила об'єкт на Дніпропетровщині, де було знищено сортувальний термінал.