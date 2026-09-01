Втрати ворога станом на 1 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 440 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1651 добу повномасштабної війни становлять 1 489 640 осіб.

Втрати Росії у війні на 1 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 вересня втратила:

особового складу – близько 1 489 640 (+1 440) осіб;

танків – 12 320 (+4) од;

бойових броньованих машин – 25 257 (+2) од;

артилерійських систем – 48 954 (+71) од;

РСЗВ – 2 079 (+0) од;

засоби ППО – 1 597 (+0) од;

літаків – 440 (+0) од;

гелікоптерів – 354 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 452 (+10) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 492 177 (+1 775) од;

крилаті ракети – 5 060 (+0) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 142 332 (+412) од;

спеціальна техніка – 4 623 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400;

2 S8000 "Бандероль”;

5 крилатих ракет "Калібр";

187 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 28 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей, інформація щодо їх локації уточнюється.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.