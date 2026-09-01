Потери врага по состоянию на 1 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 440 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1651 день полномасштабной войны составляют 1 489 640 человек.

Потери России в войне на 1 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 сентября потеряла:

личного состава – около 1489640 (+1440) человек;

танков – 12 320 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 25 257 (+2) ед;

артиллерийских систем – 48 954 (+71) ед;

РСЗО – 2 079 (+0) ед;

средства ПВО – 1597 (+0) ед;

самолетов – 440 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2452 (+10) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 492 177 (+1 775) ед;

крылатые ракеты – 5 060 (+0) ед;

корабли/катера – 35 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 142 332 (+412) ед;

специальная техника – 4 623 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 1 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23/С-400;

2 S8000 "Бандероль";

5 крылатых ракет "Калибр";

187 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 28 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях. Кроме того, часть вражеских ракет не достигла своих целей, информация по их локации уточняется.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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