Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,52

--0,03

EUR

51,64

--0,24

Наличный курс:

USD

44,76

44,65

EUR

52,00

51,80

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 1 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 440 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1651 день полномасштабной войны составляют 1 489 640 человек.

Потери России в войне на 1 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 сентября потеряла:

  • личного состава – около 1489640 (+1440) человек;
  • танков – 12 320 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 257 (+2) ед;
  • артиллерийских систем – 48 954 (+71) ед;
  • РСЗО – 2 079 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1597 (+0) ед;
  • самолетов – 440 (+0) ед;
  • вертолетов – 354 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2452 (+10) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 492 177 (+1 775) ед;
  • крылатые ракеты – 5 060 (+0) ед;
  • корабли/катера – 35 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 142 332 (+412) ед;
  • специальная техника – 4 623 (+2) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 1 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 1 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23/С-400;
  • 2 S8000 "Бандероль";
  • 5 крылатых ракет "Калибр";
  • 187 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 1 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 28 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях. Кроме того, часть вражеских ракет не достигла своих целей, информация по их локации уточняется.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также:Карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности