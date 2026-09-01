Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2026 года

Продолжается 1651-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 сентября 2026 года

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 210 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 93 авиационных удара, во время которых сбросил 319 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 947 дронов-камикадзе и осуществили 2872 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Сумщине артиллерийским обстрелам врага подверглись населенным пунктам Малая Корчаковка, Яструбщина, Писаревка, Кучеривка, Уланово и Бачевск. Кроме того, авиационный удар потерпел район населенного пункта Кореньок.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы противника, одну артиллерийскую систему, три пункта управления беспилотных летательных аппаратов и один узел связи.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг штурмовых действий не проводил.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 16 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы и Волчанских Хуторов, а также в направлениях Чугуновки, Домашнего, Малой Волчи, Довгенького и Охримовки.

На Купянском направлении враг однажды атаковал в направлении Глушковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты шесть раз атаковали в районах Дибровы и Ставков, а также в направлениях Новоселовки и Дробышево.

На Славянском направлении противник совершил два штурмовых действия в районе Озерного и в направлении Кривой Луки.

На Краматорском направлении прошедших суток враг штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении зафиксировано 20 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки и Ильиновки, а также в направлениях Новоселовки и Павловки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано в Покровском направлении, где наши защитники остановили 45 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Сергеевки и Удачного, а также совершал штурмы в направлениях Софиевки, Свободного, Кучерового Яра, Дорожного, Степов, Шевченко, Васильевки, Муравки, Новопавловки, Анновки и Доброполья.

На Александровском направлении прошедших суток враг штурмовых действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали в направлениях Косовцева, Воздвиженки и Цветочного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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