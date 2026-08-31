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Потери врага по состоянию на 31 августа 2026 года — Генштаб ВСУ

дрон
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1600 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1650 сутки полномасштабной войны составляют 1 488 200 человек.

Потери России в войне на 31 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 августа потеряла:

  • личного состава – около 1 488 200 (+1 600) человек;
  • танков – 12 316 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 255 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 48 883 (+50) ед;
  • РСЗО – 2 079 (+7) ед;
  • средства ПВО – 1597 (+3) ед;
  • самолетов – 440 (+0) ед;
  • вертолетов – 354 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 442 (+7) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 490 402 (+2 055) ед;
  • крылатые ракеты – 5 060 (+0) ед;
  • корабли/катера – 35 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 141 920 (+467) ед;
  • специальная техника – 4621 (+7) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 31 августа 2026 года — Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 31 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 96 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 31 августа 2026 года — Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько

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