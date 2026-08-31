Потери врага по состоянию на 31 августа 2026 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1600 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1650 сутки полномасштабной войны составляют 1 488 200 человек.

Потери России в войне на 31 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 августа потеряла:

личного состава – около 1 488 200 (+1 600) человек;

танков – 12 316 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 25 255 (+7) ед;

артиллерийских систем – 48 883 (+50) ед;

РСЗО – 2 079 (+7) ед;

средства ПВО – 1597 (+3) ед;

самолетов – 440 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 442 (+7) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 490 402 (+2 055) ед;

крылатые ракеты – 5 060 (+0) ед;

корабли/катера – 35 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 141 920 (+467) ед;

специальная техника – 4621 (+7) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 31 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 96 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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