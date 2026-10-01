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УЗ запускает комбинированные рейсы в Сумы и Лозовую из-за риска безопасности

уз
УЗ меняет сообщение с Сумщиной и Харьковщиной из-за риска безопасности / Depositphotos

С 1 октября "Укрзализныця" запускает пилотный проект комбинированного сообщения "поезд + автобус" на отдельных прифронтовых участках в Сумы и Лозовую. В случае угрозы, по которой поезд не сможет продолжить движение, пассажиров будут довозить автобусами.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николая Калашника.

Новая схема поездок в Сумы и Лозовую

Новый формат должен обеспечить пассажирское сообщение с регионами, где ситуация может меняться ежедневно.

Если из-за угрозы поезд не сможет доехать до Сум или Лозовой или отправиться оттуда, "Укрзализныця" будет организовывать перевозку пассажиров автобусами.

Расписание движения поездов и автобусов синхронизируется. В случае задержки одного из видов транспорта другой будет ждать пассажиров. Ситуацию на маршрутах будут контролировать мониторинговые центры "Укрзализныци".

Билеты на поезд с пересадкой на автобус на ближайшие даты уже доступны в приложении "Укрзализныци". Стоимость полного билета и его доступность для пассажиров не изменяются.

В компании отмечают, что комбинированное сообщение должно сохранить возможность для жителей прифронтовых общин добраться домой и родственникам или выехать в более безопасные регионы в зависимости от ситуации.

Напомним, Россия повредила в 2026 году больше локомотивов УЗ, чем за все предыдущие годы войны. С начала 2026 года из-за российских атак пострадало 310 локомотивов, тогда как за период с февраля 2022 года до конца 2025 года было повреждено 227 единиц.

Автор:
Ольга Опенько

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