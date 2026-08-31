Втрати ворога станом на 31 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 600 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1650 добу повномасштабної війни становлять 1 488 200 осіб.

Втрати Росії у війні на 31 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 31 серпня втратила:

особового складу – близько 1 488 200 (+1 600) осіб;

танків – 12 316 (+5) од;

бойових броньованих машин – 25 255 (+7) од;

артилерійських систем – 48 883 (+50) од;

РСЗВ – 2 079 (+7) од;

засоби ППО – 1 597 (+3) од;

літаків – 440 (+0) од;

гелікоптерів – 354 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 442 (+7) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 490 402 (+2 055) од;

крилаті ракети – 5 060 (+0) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 141 920 (+467) од;

спеціальна техніка – 4 621 (+7) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 31 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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