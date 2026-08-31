Карта боевых действий в Украине на 31 августа 2026 года

Продолжается 1650-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 31 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 225 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 91 авиационный удар, во время которого сбросил 288 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11517 дронов-камикадзе и совершили 2966 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 38 – с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам врага, в частности, подверглись населенные пункты Толстодубово, Бачевск, Бессалевка, Кореньок, Уланово, Горки, Искрисковщина, Яструбщина, Нескучное, Рыжевка, Казачье, Сопич, Середина Буда, Кучеривка, Малая Слободка, Волфин области; Бериловка в Черниговской области. Авиаудары потерпели Ястребщина и Свободная Слобода.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы противника, шесть пунктов управления БпЛА, шесть пушек и позиций артиллерии, пункт управления и пять других важнейших целей оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано два штурмовых действия противника. Агрессор произвел 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили три атаки противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка и Рыбалкино.

На Купянском направлении враг наступал пять раз в сторону Довгенького, Радьковки и Купянска.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты 15 раз атаковали в сторону населенных пунктов Лиман и в районах Грековки, Новоселовки, Ставков, Дибровы и Новоегоровки.

На Славянском направлении противник совершил восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Кривая Лука, Диброва, Закотное, Николаевка и Резниковка.

На Краматорском направлении русские захватчики произвели одно наступательное действие в сторону Федоровки.

На Константиновском направлении зафиксировано 23 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Павловка, Степановка, Райское, Вольное и Кучерив Яр.

Тридцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Гуливо, Молодецкое, Новопавловка, Орехово, Белицкое, Доброполье, Новогришино, Мирное, Сергеевка и в районе Новониколаевки, Муравки, Новоподгородного и Удачного.

На Александровском направлении враг совершил атаку в районе Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 11 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населённых пунктов Воздвиженка, Рождественка, Ровно и Волшебное.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли четыре попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки, Щербаков и в сторону Орехова.

На Приднепровском направлении враг пытался улучшить свои позиции один раз.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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