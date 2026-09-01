НАБУ и САП проверят происхождение денег, внесенных в качестве залога в ряде дел

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура будут проверять происхождение средств, вносимых как залог за фигурантов ряда уголовных производств.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал руководитель САП Александр Клименко в интервью YouTube-каналу "Есть вопрос".

По его словам, такие проверки могут проводиться даже без регистрации отдельного уголовного производства.

"У нас были определенные подозрения относительно внесения тех или иных залогов в наших расследованиях, и мы будем это проверять. Насколько это возможно, постфактум подтвердить все это — довольно сложно, но в этом направлении мы будем двигаться. Мы планируем проверять это во многих производствах", — подчеркнул Клименко.

Он уточнил, что для этого есть специальный механизм. Происходит мониторинг средств, как они вносятся на банковские счета тех либо других физических лиц, ФЛПов, юридических лиц. Это делает подразделение финансового мониторинга в самом банке. Если он видит подозрительную операцию, он должен сообщать о таких транзакциях Государственной службе финансового мониторинга.

"Если цепь начинается, например, с внесения наличных денег непонятными людьми, не имеющими источников доходов, на банковские счета одних юридических лиц, и затем по цепи они передаются и попадают на счет Высшего антикоррупционного суда, то это, в принципе, вызывает подозрения", — подчеркнул Клименко.

На вопрос, есть ли подозрения о происхождении денег, внесенных в качестве залога за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака, Клименко подчеркнул, что "не хочет выдвигать теорий".

"Это нужно собрать определенный фактаж и потом уже с этим работать и делать выводы", - подчеркнул глава САП.

Что предшествовало?

Национальное антикоррупционное бюро объявило о проведении новой спецоперации - "Форест Гамп" - для разоблачения "высокоуровневой коррупции".

По данным следствия, фигуранты взяли под контроль государственный "Сенс Банк", чтобы использовать его в частных интересах. В частности - для уплаты залога за фигуранта "операции Мидаса" (она же "дело Тимура Миндича") деньгами "преступного происхождения".

Правоохранители не называют имя человека, для которого собирали залог. Впрочем, озвученные детали указывают на бывшего министра энергетика и юстиции Германа Галущенко .

В феврале ВАКС взял Галущенко под стражу с возможностью внесения залога.

Герман Галущенко является фигурантом масштабной операции "Мидас" (она же "дело Миндича") по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, бизнесмен Тимур Миндич оказал влияние на Галущенко, а сам министр был привлечен к отмыванию средств.

По данным правоохранителей, в состав преступной группы входили:

заместитель председателя Офиса президента Украины (речь идет о Ирину Мудрую );

); председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного "Смысл Банка" (речь идет о Алексея Ступака и Николая Гладишенко );

и ); экснародный депутат (речь идет о Максима Никитася ).

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ датирован 19 августа.

25 августа Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения относительно меры пресечения для бывшей заместительницы руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, которая также является фигуранткой этого дела. Суд избрал ей содержания под стражей с альтернативой залогу в 20 млн. грн.