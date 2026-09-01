НАБУ і САП перевірять походження грошей, внесених як заставу у низці справ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевірятимуть походження коштів, які вносили як заставу за фігурантів низки кримінальних проваджень.

Як пише Delo.ua, про це розповів керівник САП Олександр Клименко в інтерв’ю YouTube-каналу "Є питання".

За його словами, такі перевірки можуть проводитися навіть без реєстрації окремого кримінального провадження.

"У нас були певні підозри стосовно внесення тих чи інших застав у наших розслідуваннях, і ми будемо це перевіряти. Наскільки це можливо постфактум підтвердити все це — досить складно, але в цьому напрямку ми будемо рухатися. Ми плануємо перевіряти це в багатьох провадженнях", —наголосив Клименко.

Він уточнив, що для цього є спеціальний механізм. Відбувається моніторинг коштів, як вони вносяться на банківські рахунки тих чи інших фізичних осіб, ФОПів, юридичних осіб. Це робить підрозділ фінансового моніторингу в самому банку. Якщо він бачить підозрілу операцію, він має повідомляти про такі транзакції Державну службу фінансового моніторингу

"Якщо ланцюг починається, наприклад, із внесення готівки незрозумілими людьми, які не мають джерел доходів, на банківські рахунки одних юридичних осіб, і потім по ланцюгу вони передаються і потрапляють на рахунок Вищого антикорупційного суду, то це, в принципі, викликає підозри", — наголосив Клименко.

На запитання, чи є підозри щодо походження грошей, внесених як застава за колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака, Клименко наголосив, що наразі "не хоче висувати теорій".

"Це потрібно зібрати певний фактаж і потім уже з цим працювати і робити висновки", — підкреслив очільник САП.

Що передувало?

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення нової спецоперації — "Форест Гамп" — для викриття "високорівневої корупції".

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк, щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема — для сплати застави за фігуранта "операції Мідас" (вона ж "справа Тімура Міндіча") грошима "злочинного походження".

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім озвучені деталі вказують на колишнього міністра енергетика та юстиції Германа Галущенка.

У лютому ВАКС взяв Галущенка під варту з можливістю внесення застави.

Герман Галущенко є фігурантом масштабної операції "Мідас" (вона ж "справа Міндіча") із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили:

заступник голови Офісу президента України (йдеться про Ірину Мудру );

); голова правління та голова наглядової ради державного "Сенс Банку" (йдеться про Олексія Ступака та Миколу Гладишенка );

та ); екснародний депутат (йдеться про Максима Микитася).

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ датований 19 серпня.

25 серпня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо запобіжного заходу для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, яка також є фігуранткою цієї справи. Суд обрав їй тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн.