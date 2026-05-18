Хто вніс заставу: завдяки яким компаніям Єрмак вийшов на свободу

Сім компаній за вихідні внесли більше 94 млн гривень застави за колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака, який завдяки цьому 18 травня вийшов із СІЗО, де був останні кілька днів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють "Схеми".

За даними журналістів, гроші вносили компанії з різних сфер – від будівництва й нерухомості до логістики та адвокатських послуг. Частина з них раніше фігурувала у кримінальних провадженнях або держтендерах.

Які компанії долучились:

30 мільйонів гривень застави внесла "Науково-дослідна судово-експертна установа" – приватна організація, заснована у Києві у 2017 році. Ця компанія до вересня 2025 року брала участь в тендерах державних установ та комунальних підприємств на проведення судових експертиз та досліджень.

застави внесла – приватна організація, заснована у Києві у 2017 році. Ця компанія до вересня 2025 року брала участь в тендерах державних установ та комунальних підприємств на проведення судових експертиз та досліджень. 4 мільйони гривень застави внесло адвокатське об’єднання "А.ДВА.КА.Т". Керівник об’єднання – Ярослав Куц, У 2019-2020 роках балотувався від "Європейської Солідарності" до Верховної Ради та Ірпінської міськради.

застави внесло Керівник об’єднання – Ярослав Куц, У 2019-2020 роках балотувався від "Європейської Солідарності" до Верховної Ради та Ірпінської міськради. 32 мільйони гривень внесла компанія "Спеціалізоване управління Стройелектромонтаж" . Ця компанія з Дніпра була створена в 2000 році, і має основний вид діяльності "будівництво житлових і нежитлових будівель". У 2017 році вона фігурувала в кримінальному провадженні Національної поліції щодо ймовірної легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та несплати податків

внесла компанія . Ця компанія з Дніпра була створена в 2000 році, і має основний вид діяльності "будівництво житлових і нежитлових будівель". У 2017 році вона фігурувала в кримінальному провадженні Національної поліції щодо ймовірної легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та несплати податків 10,2 мільйона гривень додало приватне підприємство "СВ-ГРУП" , що займається торгівлею автомобілями. Одноосібною керівницею та власницею компанії є Валерія Продан.

додало приватне підприємство , що займається торгівлею автомобілями. Одноосібною керівницею та власницею компанії є Валерія Продан. 14 мільйонів гривень внесло "Де Леге Лата" - адвокатське об’єднання з Києва, яким володіє Віталій Марфін - колишній працівник Головного відділу контррозвідувального захисту економіки Управління СБУ в Києві та чоловік судді Дніпровського районного суду Наталії Марфіної, яка під час Революції гідності підтвердила в апеляції позбавлення одного з активістів "Автомайдану" права керувати авто. У 2011 році самого Марфіна затримали за підозрою в отриманні хабаря розміром 180 тисяч доларів, згодом визнали винним та засудили до штрафу у 25 тисяч гривень.

внесло - адвокатське об’єднання з Києва, яким володіє Віталій Марфін - колишній працівник Головного відділу контррозвідувального захисту економіки Управління СБУ в Києві та чоловік судді Дніпровського районного суду Наталії Марфіної, яка під час Революції гідності підтвердила в апеляції позбавлення одного з активістів "Автомайдану" права керувати авто. У 2011 році самого Марфіна затримали за підозрою в отриманні хабаря розміром 180 тисяч доларів, згодом визнали винним та засудили до штрафу у 25 тисяч гривень. 4 мільйони гривень внесла ТОВ "Арена Марин" - логістична компанія з Одеси зі статутним капіталом в 40 тисяч гривень. Власник - 76-річний Олександр Русняк.

Застава для Єрмака

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень.

За колишнього главу Офісу президента, якого підозрюють у причетності до легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка "Династія" під Києвом, через п'ять годин після арешту почали вносити заставу.

За даними журналістів, 8 мільйонів гривен зробила Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Ще 6,5 мільйона гривень вніс адвокат Сергій Свириба — колишній партнер адвокатського об’єднання Asters (нині на сайті об’єднання його немає). За даними "Української правди", Свириба є одногрупником Андрія Єрмака.

Крім того, 666 гривень застави за ексочільника ОП вніс український актор, продюсер і громадський діяч Григорій Гришкан.

Також колишній головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров долучився до збору коштів на заставу для Єрмака, внісши 30 мільйонів гривень.

Деталі справи

11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку у справі щодо легалізації 460 млн грн. За даними слідства, йдеться про організовану групу, яка могла бути причетна до відмивання коштів під час елітного будівництва під Києвом.

Також, за даними слідства, серед учасників організації - ексміністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

Будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку "Династія". Будинки мали б бути для особистого користування учасників угруповання. Вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. За даними НАБУ, Єрмака залучили до схеми легалізації коштів через будівництво ще влітку 2020 року.

У НАБУ повідомляють, що легалізація коштів розпочалася вже у червні 2021 року. Фінансування відбувалося двома шляхами: через нібито замовлення будівництва житлово-будівничим кооперативом "Сонячний берег". Засновники кооперативу вносили на рахунки готівку задля будівництва "Династії". Другий шлях - готівку передавали робітникам, які особисто виконували роботи.

У НАБУ також кажуть, що будівництво резиденції "Династія" не зупинилося навіть через бойові дії в Київській області на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, за даними слідства, Чернишов вимагав продовжити будівництво будинків уже в березні 2022 року.

Нагадаємо, Андрій Єрмак подав у відставку з посади голови Офісу президента 28 листопада 2025 року на тлі корупційного скандалу в енергетиці за участю кількох міністрів та колишнього ділового партнера президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча.

Після звільнення Єрмак повернувся до адвокатської діяльності, якою займався до походу в політику. Він став очільником новоствореного комітету при Національній асоціації адвокатів України.