За Єрмака внесли ще 30 млн застави: долучився футболіст і тренер Ребров

Колишній головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров долучився до збору коштів на заставу для ексголови Офісу президента Андрія Єрмака, внісши 30 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про цеповідомили журналіст-розслідувач Михайло Ткач та "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода").

Зазначається, що Сергій Станіславович Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави. Згідно з базами даних, які є в розпорядженні журналістів, в Україні усього одна людина з таким ПІБ (другий тезка вже покійний).

Це — відомий багаторічний футболіст київського "Динамо", тренер, очільник національної збірної з футболу протягом трьох років.

На дзвінки і повідомлення журналістів Сергій Ребров не відповів.

Нагадаємо, наразі Андрій Єрмак, якого нещодавно відправили під варту, перебуває в платній камері слідчого ізолятора.

Що відомо про стосунки Реброва з Єрмаком

22 квітня Сергій Ребров офіційно покинув тренерське крісло збірної України з футболу. Фахівець працював на чолі команди з 2023 року й був призначений на цю посаду за участі колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака, писали ЗМІ.

Ребров неодноразово говорив про те, що давно знає Андрія Єрмака, ще до того, як другий почав працювати в Офісі президента.

Застава для Єрмака

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень.

За колишнього главу Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у причетності до легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка "Династія" під Києвом, через п'ять годин після арешту почали вносити заставу.

За даними журналістів, найбільший внесок — 8 мільйонів гривень — зробила Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Ще 6,5 мільйона гривень вніс адвокат Сергій Свириба — колишній партнер адвокатського об’єднання Asters (нині на сайті об’єднання його немає). За даними "Української правди", Свириба є одногрупником Андрія Єрмака.

Крім того, 666 гривень застави за ексочільника ОП вніс український актор, продюсер і громадський діяч Григорій Гришкан.

З внеском Реброва вже зібрано 44 500 666 гривень.