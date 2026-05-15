Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Наличный курс:

USD

43,88

43,80

EUR

51,71

51,50

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За Ермака внесли еще 30 млн залога: присоединился футболист и тренер Ребров

Андрей Ермак
Андрей Ермак / Офис президента

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров приобщился к сбору средств на залог для экс-главу Офиса президента Андрея Ермака, внеся 30 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили журналист-расследователь Михаил Ткач и " Схемы" (проект "Радио Свобода").

Сергей Станиславович Ребров внес 30 миллионов гривен для залога. Согласно базам данных, которые есть в распоряжении журналистов, в Украине всего один человек с таким ФИО (второй тезка уже покойный).

Это известный многолетний футболист киевского "Динамо", тренер, руководитель национальной сборной по футболу в течение трех лет.

На звонки и сообщения журналистов Сергей Ребров не ответил.

Напомним, Андрей Ермак, которого недавно отправили под стражу, находится в платной камере следственного изолятора .

Что известно об отношениях Реброва с Ермаком

22 апреля Сергей Ребров официально покинул тренерское кресло сборной Украины по футболу. Специалист работал во главе команды с 2023 года и был назначен на эту должность с участием бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, писали СМИ.

Ребров неоднократно говорил о том, что давно знает Андрея Ермака еще до того, как второй начал работать в Офисе президента.

Залог для Ермака

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 140 миллионов гривен.

При бывшем главе Офиса президента Андрее Ермаке, подозреваемом в причастности к легализации 460 млн грн во время строительства элитного коттеджного городка "Династия" под Киевом, через пять часов после ареста  начали вносить залог.

По данным журналистов, наибольший вклад - 8 миллионов гривен - внесла Роза Тапанова, руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Еще 6,5 миллионов гривен внес адвокат Сергей Свириба — бывший партнер адвокатского объединения Asters (сейчас на сайте его объединения нет). По данным "Украинской правды", Свириба является одногруппником Андрея Ермака.

Кроме того, 666 гривен залога за экс-глава ОП внес украинский актер, продюсер и общественный деятель Григорий Гришкан.

Со вкладом Реброва уже собрано 44 500 666 гривен.

Автор:
Светлана Манько