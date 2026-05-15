За Ермака внесли еще 30 млн залога: присоединился футболист и тренер Ребров

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров приобщился к сбору средств на залог для экс-главу Офиса президента Андрея Ермака, внеся 30 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили журналист-расследователь Михаил Ткач и " Схемы" (проект "Радио Свобода").

Сергей Станиславович Ребров внес 30 миллионов гривен для залога. Согласно базам данных, которые есть в распоряжении журналистов, в Украине всего один человек с таким ФИО (второй тезка уже покойный).

Это известный многолетний футболист киевского "Динамо", тренер, руководитель национальной сборной по футболу в течение трех лет.

На звонки и сообщения журналистов Сергей Ребров не ответил.

Напомним, Андрей Ермак, которого недавно отправили под стражу, находится в платной камере следственного изолятора .

Что известно об отношениях Реброва с Ермаком

22 апреля Сергей Ребров официально покинул тренерское кресло сборной Украины по футболу. Специалист работал во главе команды с 2023 года и был назначен на эту должность с участием бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, писали СМИ.

Ребров неоднократно говорил о том, что давно знает Андрея Ермака еще до того, как второй начал работать в Офисе президента.

Залог для Ермака

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 140 миллионов гривен.

При бывшем главе Офиса президента Андрее Ермаке, подозреваемом в причастности к легализации 460 млн грн во время строительства элитного коттеджного городка "Династия" под Киевом, через пять часов после ареста начали вносить залог.

По данным журналистов, наибольший вклад - 8 миллионов гривен - внесла Роза Тапанова, руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Еще 6,5 миллионов гривен внес адвокат Сергей Свириба — бывший партнер адвокатского объединения Asters (сейчас на сайте его объединения нет). По данным "Украинской правды", Свириба является одногруппником Андрея Ермака.

Кроме того, 666 гривен залога за экс-глава ОП внес украинский актер, продюсер и общественный деятель Григорий Гришкан.

Со вкладом Реброва уже собрано 44 500 666 гривен.