Ермак находится в платной камере СИЗО: деньги на залог еще собирают

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, недавно отправленный под стражу, находится в платной камере следственного изолятора.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил его адвокат Игорь Фомин, передает "Суспільне".

По словам защитника, у него нет информации об условиях содержания подозреваемого и не может подтвердить, находится ли тот в камере или в другом помещении СИЗО.

"Ни один человек не знает, где находится человек. Это ненормально. Я знаю, что мы ему проплатили там камеру, видимо, он там, ну, не знаю. Я лично проплатил", - заметил Фомин.

Адвокат рассказал, что люди перечисляют деньги, чтобы собрать залог Андрею Ермаку (140 миллионов гривен), однако, мол, не знает сколько уже собрали. Он говорит, что «надеется на по крайней мере 50% суммы».

Фомин также пояснил, что по процедуре после полного внесения залога соответствующий документ получают в Высшем антикоррупционном суде и передают в следственный изолятор, после чего подозреваемого могут освободить из-под стражи.

Напомним, 14 мая Высший антикоррупционный суд избрал для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 140 миллионов гривен.

Кто уже внес залог

При бывшем главе Офиса президента Андрее Ермаке, подозреваемом в причастности к легализации 460 млн грн во время строительства элитного коттеджного городка "Династия" под Киевом, через пять часов после арестаначали вносить залог.

По данным журналистов, наибольший вклад - 8 миллионов гривен - внесла Роза Тапанова, руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Еще 6,5 миллионов гривен внес адвокат Сергей Свириба — бывший партнер адвокатского объединения Asters (сейчас на сайте его объединения нет). По данным "Украинской правды", Свириба является одногруппником Андрея Ермака.

Кроме того, 666 гривен залога за экс-главу ОП внес украинский актер, продюсер и общественный деятель Григорий Гришкан.

Детали дела

11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн. По данным следствия, речь идет об организованной группе, которая могла быть причастна к отмыванию средств во время элитного строительства под Киевом.

Также, по данным следствия, среди участников организации – экс-министр развития общин и территорий Алексей Чернышев и бизнесмен Тимур Миндич.

Строительство вели в Козинском сельсовете Киевской области в коттеджном городке "Династия". Дома должны быть для личного пользования участников группировки. Стоимость одного дома – около 2 миллионов долларов. По данным НАБУ, Ермака привлекли в схему легализации средств через строительство еще летом 2020 года.

В НАБУ сообщается, что легализация средств началась уже в июне 2021 года. Финансирование происходило двумя путями: из-за якобы заказа строительства жилищно-строительным кооперативом "Солнечный берег". Учредители кооператива вносили на счета наличные средства для строительства "Династии". Второй путь – наличность передавали рабочим, которые лично выполняли работы.

В НАБУ также говорят, что строительство резиденции "Династия" не остановилось даже из-за боевых действий в Киевской области в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Так, по данным следствия, Чернышев потребовал продолжить строительство домов уже в марте 2022 года.

Напомним, Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса президента 28 ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала в энергетике с участием нескольких министров и бывшего делового партнера президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

После увольнения Ермак вернулся в адвокатскую деятельность, которой занимался до похода в политику. Он стал главой вновь созданного комитета при Национальной ассоциации адвокатов Украины.