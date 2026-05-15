Єрмак перебуває в платній камері СІЗО: кошти на заставу ще збирають

Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак, якого нещодавно відправили під варту, перебуває в платній камері слідчого ізолятора.

Як пише Delo.ua, про це повідомив його адвокат Ігор Фомін, передає "Суспільне".

За словами захисника, він не має інформації щодо умов утримання підозрюваного та не може підтвердити, чи перебуває той у камері чи в іншому приміщенні СІЗО.

"Жодна людина не знає, де знаходиться людина. Це ненормально. Я знаю, що ми йому проплатили там камеру, мабуть, він там, ну, не знаю. Я особисто проплатив", — зауважив Фомін.

Адвокат розповів, що люди перераховують гроші, щоб зібрати заставу Андрію Єрмаку (140 мільйонів гривень), проте, мовляв, не знає, скільки вже зібрали. Він каже, що «має надію на принаймні 50% суми».

Фомін також пояснив, що за процедурою, після повного внесення застави відповідний документ отримують у Вищому антикорупційному суді та передають до слідчого ізолятора, після чого підозрюваного можуть звільнити з-під варти.

Нагадаємо, 14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень.

Хто вже вніс заставу

За колишнього главу Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у причетності до легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка "Династія" під Києвом, через п'ять годин після арешту почали вносити заставу.

За даними журналістів, найбільший внесок — 8 мільйонів гривень — зробила Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Ще 6,5 мільйона гривень вніс адвокат Сергій Свириба — колишній партнер адвокатського об’єднання Asters (нині на сайті об’єднання його немає). За даними "Української правди", Свириба є одногрупником Андрія Єрмака.

Крім того, 666 гривень застави за ексочільника ОП вніс український актор, продюсер і громадський діяч Григорій Гришкан.

Деталі справи

11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку у справі щодо легалізації 460 млн грн. За даними слідства, йдеться про організовану групу, яка могла бути причетна до відмивання коштів під час елітного будівництва під Києвом.

Також, за даними слідства, серед учасників організації - ексміністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

Будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку "Династія". Будинки мали б бути для особистого користування учасників угруповання. Вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. За даними НАБУ, Єрмака залучили до схеми легалізації коштів через будівництво ще влітку 2020 року.

У НАБУ повідомляють, що легалізація коштів розпочалася вже у червні 2021 року. Фінансування відбувалося двома шляхами: через нібито замовлення будівництва житлово-будівничим кооперативом "Сонячний берег". Засновники кооперативу вносили на рахунки готівку задля будівництва "Династії". Другий шлях - готівку передавали робітникам, які особисто виконували роботи.

У НАБУ також кажуть, що будівництво резиденції "Династія" не зупинилося навіть через бойові дії в Київській області на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, за даними слідства, Чернишов вимагав продовжити будівництво будинків уже в березні 2022 року.

Нагадаємо, Андрій Єрмак подав у відставку з посади голови Офісу президента 28 листопада 2025 року на тлі корупційного скандалу в енергетиці за участю кількох міністрів та колишнього ділового партнера президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча.

Після звільнення Єрмак повернувся до адвокатської діяльності, якою займався до походу в політику. Він став очільником новоствореного комітету при Національній асоціації адвокатів України.