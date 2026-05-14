Сидів п'ять годин. За Єрмака почали вносити заставу: хто саме

За колишнього главу Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у причетності до легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка "Династія" під Києвом, через п'ять годин після арешту почали вносити застав

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Українська правда".

За даними джерел, кілька людей уже внесли частину застави у сумі 14 500 666 гривень.

Таким чином, для внесення повної застави залишається ще понад 125 мільйонів гривень.

Хто вніс

Як пишуть "Схеми", найбільший внесок – це 8 мільйонів гривень – внесла Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Також, як раніше повідомляли журналісти Bihus.Info, вона була юристкою у фірмі, пов’язаній з Єрмаком — це "Міжнародна правнича компанія", а після того, як він очолив Офіс президента, нібито отримала призначення до наглядової ради державного Ощадбанку.

Сама Роза Тапанова опублікувала 14 травня пост у Facebook, відкритий тільки "для друзів", де повідомила про своє рішення внести заставу зі своїх офіційних доходів для "забезпечення конституційного права на захист".

Ще 6,5 мільйона гривень вніс Сергій Свириба. Він - адвокат і колишній партнер об’єднання Asters (нині на сайті АО його немає). У березні 2025 року його дружина Інна Свириба мала стати депутаткою Верховної Ради за списком "Слуги народу", але відмовилась від мандату. За даними УП, Свириба - одногрупник Андрія Єрмака.

Ще 666 гривень застави за ексочільника ОП вніс Григорій Гришкан, український актор, продюсер та громадський діяч. У коментарі "Схемам" він не відповів, чому вирішив внести заставу за Єрмака, але заявив, що готовий особисто розповісти "про свій вчинок та майбутнє України".

Нагадаємо, 14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень.

Справа про "Династію"

Нагадаємо, 11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку у справі щодо легалізації 460 млн грн. За даними слідства, йдеться про організовану групу, яка могла бути причетна до відмивання коштів під час елітного будівництва під Києвом. Дії кваліфіковано за статтею про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Наразі тривають слідчі дії.

Також, за даними слідства, серед учасників організації - ексміністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

Будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку "Династія". Будинки мали б бути для особистого користування учасників угруповання. Вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. За даними НАБУ, Єрмака залучили до схеми легалізації коштів через будівництво ще влітку 2020 року.

У НАБУ повідомляють, що легалізація коштів розпочалася вже у червні 2021 року. Фінансування відбувалося двома шляхами: через нібито замовлення будівництва житлово-будівничим кооперативом "Сонячний берег". Засновники кооперативу вносили на рахунки готівку задля будівництва "Династії". Другий шлях - готівку передавали робітникам, які особисто виконували роботи.

У НАБУ також кажуть, що будівництво резиденції "Династія" не зупинилося навіть через бойові дії в Київській області на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, за даними слідства, Чернишов вимагав продовжити будівництво будинків уже в березні 2022 року.

Нагадаємо, Андрій Єрмак подав у відставку з посади голови Офісу президента 28 листопада 2025 року на тлі корупційного скандалу в енергетиці за участю кількох міністрів та колишнього ділового партнера президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча.

Після звільнення Єрмак повернувся до адвокатської діяльності, якою займався до походу в політику. Він став очільником новоствореного комітету при Національній асоціації адвокатів України.