ЕС ужесточил требования безопасности для ChatGPT, Reddit и Roblox

Европейская комиссия признала ChatGPT очень большой онлайн-поисковой системой (VLOSE), а сервисы Reddit и Roblox — очень крупными онлайн-платформами (VLOP) в соответствии с требованиями европейского Закона о цифровых услугах (DSA).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Основанием для присвоения нового статуса стало превышение установленного законодательством порога: аудитория каждого из этих трех сервисов в странах Евросоюза достигла не менее 45 миллионов пользователей в месяц.

Предусматривающие новые правила

После официального решения у платформы есть четыре месяца — до конца ноября 2026 года — для выполнения дополнительных требований безопасности. Компании обязаны:

Оценить и уменьшить системные риски: это касается работы алгоритмов, противодействия распространению нелегального содержания и защиты фундаментальных прав граждан;

Усилить защиту несовершеннолетних: внедрить действенные меры по безопасности детей, а также сохранение психического и физического благополучия пользователей;

Защитить избирательные процессы: контролировать риски влияния на выборы и общественную безопасность.

Кроме того, Еврокомиссия получила расширенные полномочия проверять функциональность этих платформ и связанных с ними алгоритмических систем.

Напомним, ранее сообщалось, что ChatGPT и Roblox окажутся под строжайшим контролем ЕС через 45 млн пользователей. Рост активной аудитории в европейском регионе обязал компании соответствовать более строгим нормам регулирования.