ЄС посилив вимоги безпеки для ChatGPT, Reddit та Roblox

Європейська комісія визнала чат-бот ChatGPT дуже великою онлайн-пошуковою системою (VLOSE), а сервіси Reddit та Roblox — дуже великими онлайн-платформами (VLOP) відповідно до вимог європейського Закону про цифрові послуги (DSA).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Єврокомісії.

Підставою для присвоєння нового статусу стало перевищення встановленого законодавством порогу: аудиторія кожного з цих трьох сервісів у країнах Євросоюзу досягла щонайменше 45 мільйонів користувачів на місяць.

Що передбачають нові правила

Після офіційного рішення платформи мають чотири місяці — до кінця листопада 2026 року — для виконання додаткових вимог безпеки. Компанії зобов'язані:

Оцінити та зменшити системні ризики: це стосується роботи алгоритмів, протидії поширенню нелегального вмісту та захисту фундаментальних прав громадян;

Посилити захист неповнолітніх: впровадити дієві заходи для безпеки дітей, а також збереження психічного та фізичного добробуту користувачів;

Захистити виборчі процеси: контролювати ризики впливу на вибори та громадську безпеку.

Крім того, Єврокомісія отримала розширені повноваження перевіряти функціональність цих платформ та пов'язаних із ними алгоритмічних систем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ChatGPT та Roblox опиняться під найсуворішим контролем ЄС через 45 млн користувачів. Зростання активної аудиторії в європейському регіоні зобов'язало компанії відповідати суворішим нормам регулювання.