Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

+0,01

EUR

51,88

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,80

44,67

EUR

52,05

51,83

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЄС посилив вимоги безпеки для ChatGPT, Reddit та Roblox

ChatGPT
ЄС посилив вимоги безпеки для ChatGPT, Reddit та Roblox

Європейська комісія визнала чат-бот ChatGPT дуже великою онлайн-пошуковою системою (VLOSE), а сервіси Reddit та Roblox — дуже великими онлайн-платформами (VLOP) відповідно до вимог європейського Закону про цифрові послуги (DSA).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Єврокомісії.

Підставою для присвоєння нового статусу стало перевищення встановленого законодавством порогу: аудиторія кожного з цих трьох сервісів у країнах Євросоюзу досягла щонайменше 45 мільйонів користувачів на місяць.

Що передбачають нові правила

Після офіційного рішення платформи мають чотири місяці — до кінця листопада 2026 року — для виконання додаткових вимог безпеки. Компанії зобов'язані:

  • Оцінити та зменшити системні ризики: це стосується роботи алгоритмів, протидії поширенню нелегального вмісту та захисту фундаментальних прав громадян;
  • Посилити захист неповнолітніх: впровадити дієві заходи для безпеки дітей, а також збереження психічного та фізичного добробуту користувачів;
  • Захистити виборчі процеси: контролювати ризики впливу на вибори та громадську безпеку.

Крім того, Єврокомісія отримала розширені повноваження перевіряти функціональність цих платформ та пов'язаних із ними алгоритмічних систем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ChatGPT та Roblox опиняться під найсуворішим контролем ЄС через 45 млн користувачів. Зростання активної аудиторії в європейському регіоні зобов'язало компанії відповідати суворішим нормам регулювання.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності