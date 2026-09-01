Зеленский уволил экс-министра Камышина с должности своего советника

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина с должности собственного внештатного советника.

Как пишет Delo.ua, об свидетельствует указ, обнародованный на сайте президента.

"Освободить Камышина Александра Николаевича от исполнения обязанностей советника президента Украины по стратегическим вопросам (вне штата)", - говорится в документе.

Сам Камышин заявил, что и дальше планирует работать в оборонной сфере, в частности над привлечением инвестиций в украинский милтех и развитием международных партнерств.

За эти два года наша оборонка стала стратегической сферой внутри страны и начала интегрироваться в оборонно-промышленную архитектуру Европы и США. Благодарю президента за доверие и возможность быть полезным», — написал Камышин.

Карьера Камышина

Камышин с 11 августа 2021 года был исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци", а с апреля 2022 по март 2023 года - уже полноценным председателем правления.

21 марта 2023 года должностное лицо был назначен Верховным Советом министром по стратегическим отраслям промышленности. При этом до 24 марта В 2023 году Камышин успел побыть внештатным советником президента Владимира Зеленского.

3 сентября 2024 года Камышин подал в отставку с должности министра, которую парламент поддержал на следующий день. В свою очередь, 8 сентября Зеленский снова назначил его своим внештатным советником, а именно советником по стратегическим вопросам.