- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 1 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на три копейки, в то же время евро подешевел сразу на двадцать четыре копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 01.09.2026 ( вторник ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,52 грн (-3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,64 грн (- 24 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,93 грн (-3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,27/ 44,85
|Евро
|51,32/ 52,07
|Злотый
|11,68/ 12,06
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 1 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,10/44,70
|51,00/ 52,00
|11,70/ 12,10
|Ощадбанк
|44,35/ 44,90
|51,45/ 52,20
|11,70/ 12,10
|ПУМБ
|44,30/ 44,90
|51,50/52,20
|11,70/ 12,10
|Укргазбанк
|44,35/ 44,90
|51,45/ 52,20
|11,70/ 12,10
|Райффайзен
|44,40/44,89
|51,40/52,15
Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты. На валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту, а в обменниках курс доллара может колебаться в пределах 45,20-46,00 грн.