Курс валют на 1 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на три копейки, в то же время евро подешевел сразу на двадцать четыре копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 01.09.2026 ( вторник ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,52 грн (-3 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,64 грн (- 24 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,93 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,27/ 44,85 Евро 51,32/ 52,07 Злотый 11,68/ 12,06

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 1 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,10/44,70 51,00/ 52,00 11,70/ 12,10 Ощадбанк 44,35/ 44,90 51,45/ 52,20 11,70/ 12,10 ПУМБ 44,30/ 44,90 51,50/52,20 11,70/ 12,10 Укргазбанк 44,35/ 44,90 51,45/ 52,20 11,70/ 12,10 Райффайзен 44,40/44,89 51,40/52,15

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты. На валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту, а в обменниках курс доллара может колебаться в пределах 45,20-46,00 грн.