"Нова пошта" створила власну систему ППО та почала самостійно збивати російські "Шахеди"

Група компаній Nova (до якої входить "Нова пошта") реалізувала проєкт приватної протиповітряної оборони (ППО) та вже почала самостійно збивати російські ударні безпілотники.

Як пише Dilo, про це повідомив співвласник групи В'ячеслав Климов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми одна з небагатьох компаній, яка реалізувала цей проєкт. Я не хочу розголошувати вам цифри, але ми маємо збиття шахедів", – зазначив Климов.

Співзасновник компанії наголосив на важливості подальшого розвитку проєктів приватної ППО.

За його словами, в умовах повномасштабного вторгнення бізнес змушений брати на себе функції, які раніше вважалися виключною сферою відповідальності держави.

Зокрема, це стосується і локалізації наслідків ворожих прильотів. Климов розповів, що "Нова пошта" розбудовує власні служби для гасіння пожеж на своїх терміналах та об'єктах.

Працівники компанії самостійно ліквідовують значну частину займань після атак, не чекаючи на прибуття ДСНС.

"Зараз великі бізнеси шукають в Європі пожежні машини, для того, щоб створювати свої власні служби. Це наша власність, в чому проблема, хто мені може заборонити гасити самому пожежу на моїй території?", – підкреслив бізнесмен.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

За підсумками першого півріччя 2026 року компанія збільшила консолідований чистий прибуток на 24,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,195 млрд грн. Виручка зросла на 31,8% і сягнула 39,127 млрд грн.

Станом на середину липня 2026 року мережа "Нової пошти" налічувала 54,7 тис. точок сервісу по всій країні, з яких 16,8 тис. – відділення та 37,9 тис. – поштомати.

Від початку повномасштабної війни російські війська регулярно атакують логістичну інфраструктуру України. Серед цілей неодноразово опинялися відділення, термінали та сортувальні центри "Нової пошти".

Після серії російських ударів "Нова пошта" почала переходити на децентралізовану модель логістики, перетворюючи вантажні відділення на локальні склади та розподіляючи ризики між більшою кількістю об'єктів.

Крім того "Нова пошта" призупиняє роботу відділень, терміналів, депо та інших логістичних об’єктів під час повітряної тривоги незалежно від типу загрози.