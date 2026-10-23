Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Чернігові: є загиблий, під завалами можуть бути люди

Російські війська завдали удару по вантажному терміналу "Нової пошти", розташованому на півночі Чернігова. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як пише Dilo, про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський.

"Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення – їх доправляють до лікарні. Ще двом постраждалим надають екстрену медичну допомогу", – зазначив очільник МВА.

За попередньою інформацією, 16 осіб звернулися по медичну допомогу до бригад швидкої на місці події, ще 8 людей транспортували до лікарні.

Брижинський додав, що будівля логістичного підприємства зазнала суттєвих руйнувань.

Він уточнив, що під завалами зруйнованих конструкцій можуть перебувати люди. На місці влучання працюють екстрені та рятувальні служби, триває розбір завалів.

Нагадаємо, після серії російських ударів "Нова пошта" почала переходити на децентралізовану модель логістики, перетворюючи вантажні відділення на локальні склади та розподіляючи ризики між більшою кількістю об'єктів.