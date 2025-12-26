Судно USKO MFU продано на электронных торгах за 2,48 млн грн

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало через систему "Прозорро.Продажи" арестованное судно USKO MFU, переданное в управление АРМА на основании решения Днепровского районного суда Киева.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой АРМА.

Аукцион прошел по голландской модели и стал третьей попыткой реализации актива. Организатором торгов выступила аккредитованная площадка "Полонекс", выбранная АРМА через конкурс.

Победителем аукциона стало ООО "Уневерсал ЛТД", купившее судно по стартовой цене 2,48 млн грн.

Кроме стоимости лота новый владелец оплатит таможенные платежи в размере 4,42 млн грн. Общий объем поступлений в государственный бюджет составляет 6,9 млн грн, средства уже зачислены на счета АРМА.

Электронные аукционы через Прозорро. Продажа остаются ключевым инструментом работы АРМА для реализации активов и наполнения государственного бюджета.

Об активе

Сухогруз USKO MFU под флагом Камеруна, незаконно заходившего в порты временно оккупированного Крыма для осуществления коммерческой деятельности, задержали в Одесской области в июле 2024 года

По решению суда судно было передано в собственность государства.