Суд Києва визнав недійсними дозвіл і договір на бурштинові надра

Господарський суд міста Києва визнав недійсними договір купівлі-продажу спеціального дозволу та сам дозвіл на користування надрами бурштину, який Державна служба геології та надр України видала приватному товариству строком на п’ять років, а згодом продовжила.

Як пише Dilo, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними прокуратури, на аукціоні з продажу спеціального дозволу двоє товариств-учасників були підконтрольні одній особі, що суперечило вимогам Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Саме це стало підставою для визнання недійсними і договору купівлі-продажу дозволу, і самого дозволу.

Господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги прокуратури у повному обсязі.

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України подала шість позовів до суду щодо зупинення або припинення дії спеціальних дозволів на користування надрами. Рішення ухвалили за результатами 38 перевірок надрокористувачів у межах аудиту стратегічних і критичних надр та “сплячих ліцензій”.