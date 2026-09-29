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Новости
Дата публикации

Суд Киева признал недействительными разрешение и договор на янтарные недра

янтарь
Прокуратура через суд признала недействительными разрешение и договор, разрешающие частному обществу пользование янтарными недрами

Хозяйственный суд города Киева признал недействительными договор купли-продажи специального разрешения и само разрешение на пользование недрами янтаря, которое Государственная служба геологии и недр Украины выдала частному обществу сроком на пять лет, а затем продлила.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным прокуратуры, на аукционе по продаже специального разрешения два общества-участника были подконтрольны одному лицу, что противоречило требованиям Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

Именно это явилось основанием для признания недействительными и договора купли-продажи разрешения, и самого разрешения.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины подала шесть исков в суд о приостановлении или прекращении действия специальных разрешений на пользование недрами. Решение приняли по результатам 38 проверок недропользователей в рамках аудита стратегических и критических недр и "спящих лицензий".

Автор:
Светлана Манько

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