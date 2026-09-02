Госгеонадра через суд хотят прекратить действие шести разрешений на пользование недрами: что известно

Государственная служба геологии и недр Украины подала шесть исков в суд о приостановлении или прекращении действия специальных разрешений на пользование недрами. Решение приняли по результатам 38 проверок недропользователей в рамках аудита стратегических и критических недр и "спящих лицензий".

Как пишет Dilo.ua, об этом информирует Nadra.info.

Каких компаний касаются иски

По данным судебного реестра, Госгеонадра обратились в суд по таким шести компаниям:

ООО "Мастер Лит Индастрелз" - спецразрешение №4978 на Пятигоровскую площадь в Черниговской области, где речь идет о добыче газа, растворенного в нефти, и нефти. Производство по иску о прекращении разрешения было открыто 25 мая 2026 года. 20 июля суд отказал Госгеонадрам в удовлетворении иска, после чего служба подала апелляционную жалобу. Спецразрешение компании было остановлено еще в 2022 году.

ООО "Билмар" - пользуется Успеновской нефтегазовой площадью в Одесской области на основании спецразрешения №5018. Производство по иску Госгеонадр о прекращении разрешения было открыто 11 июня 2026 года.

- ООО "Полтаванефтегазразведка" - имеет спецразрешение №4109 на Северо-Котелевскую нефтегазоконденсатную площадь в Полтавской области. Производство по иску об остановке разрешения было открыто 5 июня.

ООО "Инженерно-Буровая Группа "Тритон" - пользуется спецразрешением №4206 на Суховское нефтегазовое месторождение в Сумской области. Производство по иску об остановке разрешения открыли 15 июня. По данным Госгеонадр, действие этого спецразрешения уже останавливали в 2021 году.

- ООО с ИИ "Цветные металлы" - имеет спецразрешение №3154 на техногенное месторождение "Балка Крутая" (участок Западная) в Днепропетровской области. Производство по иску об остановке разрешения было открыто 1 июня. Спецразрешение предусматривает переработку техногенной россыпи с получением, в частности, цирконового, рутилового и ильменитового концентратов. Относительно компании также идет дело о банкротстве.

ООО "Вип-трейдер" - пользуется спецразрешением №6141 на Западно-Лащевском участке в Николаевской области, где расположены залежи никелевых и кобальтовых руд. Производство по иску Госгеонадр об остановке разрешения открыли 15 июня. Компания ранее пыталась через суд запретить Госгеонадрам обнародовать акт внеплановой проверки, однако суд отказал в удовлетворении этого требования.

Таким образом, по итогам аудита Госгеонадра уже перешли от проверок к судебным спорам по части спецразрешений на стратегические и критические полезные ископаемые, а также нефтегазовые активы.

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины в марте провела повторный аукцион по продаже специального разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добыче янтаря на Андрийковском участке в Житомирской области.