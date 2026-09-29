В Украине запустили онлайн кабинет для новых автобусных маршрутов: как работает сервис

В Украине запустили онлайн кабинет для открытия новых межобластных автобусных маршрутов. Перевозчик теперь может самостоятельно предложить маршрут, видя спрос на сообщение между городами или общинами.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

"Впервые за 14 лет мы даем возможность открыть совершенно новый межобластной автобусный маршрут. Для нас это один из ключевых практических результатов реформы... Если есть люди, которым нужно сообщение, и есть перевозчик, готовый его обеспечить, государство должно создать для этого понятную и скорую процедуру", - отметил первый замминистра Сергей Деркач.

Как будет работать новая система

Ранее новые маршруты открывались по процедуре с бумажными документами, обследованиями пассажиропотока и несколькими согласованиями. Теперь основные этапы проходят в электронном формате.

Перевозчик представляет информацию через онлайн-кабинет в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности. Там же формируется проект электронного паспорта маршрута, содержащий схему и расписание движения, график работы и отдыха водителей, стоимость проезда и другие данные.

После этого документы поступают на согласование Национальной полиции и организатору перевозок, которое должно рассмотреть их в течение до 7 рабочих дней.

Если за это время отсутствует согласование или отказ, маршрут считается согласованным. Далее у организатора перевозок есть до 30 дней на рассмотрение документов и решение об открытии маршрута.

В случае положительного решения, электронный паспорт маршрута получает уникальный номер и QR-код. Также вместо бумажного сбора данных о пассажиропотоке будут использовать электронное анкетирование.

Параллельно Украина переводит в электронный формат конкурсы и разрешительные документы на межобластные автобусные маршруты. Ранее цифровым способом уже был проведен конкурс на 200 маршрутов, а в ближайшее время планируется утвердить результаты конкурса еще на 250 маршрутов.

Напомним, с 10 сентября в Киеве начали курсировать четыре временных ночных автобусных маршрута от центрального железнодорожного вокзала до жилых массивов столицы.