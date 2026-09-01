С поезда сразу на автобус: железнодорожные вокзалы пяти городов превращают в транспортные хабы

Железнодорожные вокзалы во Львове, Запорожье, Днепре, Бердичеве и Белой Церкви внесли в электронный список автостанций "Укртрансбезопасности". Теперь оттуда можно официально открывать автобусные маршруты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Что изменится для перевозчиков и пассажиров

Решение министерства совместно с "Укрзализныцей" позволяет оборудовать на вокзалах официальные места для автобусных перевозчиков. Это должно заменить часть стихийных точек посадки и высадки пассажиров у вокзалов.

"Мы работаем над тем, чтобы все пассажирские перевозки были комфортными и предсказуемыми для людей. В то же время важно, чтобы автостанции и перевозчики работали легально и в правовом поле", - отметил первый замминистра Сергей Деркач.

Автомобильные перевозчики, желающие, чтобы их автобусы отправлялись из интегрированного транспортного хаба, а рейсы были доступны для бронирования в Укрзализныце, могут подать заявку на [email protected] с пометкой "Мультимодальные перевозки". Приоритет предоставляется маршрутам в и с прифронтовых территорий.

Следующий этап - продажа автобусных билетов через железнодорожные вокзалы и сервисы "Укрзализныци". В перспективе пассажиры могут покупать билеты на поезд и автобус в одном сервисе и планировать комбинированные маршруты.

В настоящее время в электронный перечень автостанций включено более 400 объектов. Включение в него является обязательным условием официального предоставления услуг перевозчикам и пассажирам.

Напомним, в июле 2026 года "Укрзализныця" перевезла 2,8 млн пассажиров - на 100 тыс. больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.