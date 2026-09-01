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З поїзда одразу на автобус: залізничні вокзали п'яти міст перетворюють на транспортні хаби

автобуси
Залізничні вокзали інтегрують у систему легальних автобусних перевезень / Shutterstock

Залізничні вокзали у Львові, Запоріжжі, Дніпрі, Бердичеві та Білій Церкві внесли до електронного переліку автостанцій “Укртрансбезпеки”. Тепер звідти можна офіційно відкривати автобусні маршрути.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту.

Що зміниться  для перевізників і пасажирів

Рішення міністерства спільно з "Укрзалізницею" дозволяє облаштовувати на вокзалах офіційні місця для автобусних перевізників. Це має замінити частину стихійних точок посадки та висадки пасажирів біля вокзалів.

"Ми працюємо над тим, щоб усі пасажирські перевезення були комфортними та передбачуваними для людей. Водночас важливо, щоб автостанції та перевізники працювали легально й у правовому полі", — зазначив перший заступник міністра Сергій Деркач.

Автомобільні перевізники, які бажають, щоб їхні автобуси вирушали з інтегрованого транспортного хабу, а рейси були доступними для бронювання в застосунку Укрзалізниці, можуть подати заявку на [email protected] з поміткою "Мультимодальні перевезення". Пріоритет надається маршрутам до та з прифронтових територій.

Наступний етап — продаж автобусних квитків через залізничні вокзали та сервіси "Укрзалізниці". У перспективі пасажири зможуть купувати квитки на поїзд і автобус в одному сервісі та планувати комбіновані маршрути.

Наразі до електронного переліку автостанцій включено понад 400 об'єктів. Включення до нього є обов'язковою умовою для офіційного надання послуг перевізникам і пасажирам.

Нагадаємо, у липні 2026 року "Укрзалізниця" перевезла 2,8 млн пасажирів — на 100 тис. більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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