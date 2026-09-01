Передача заморожених активів РФ Україні: ЄС повертається до дискусії через брак фінансування

В Європейському Союзі не відмовлялися остаточно від ідеї використати заморожені активи Росії для допомоги Україні, але поки Єврокомісія не опрацьовує нові варіанти передачі грошей Києву.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на поінформованих посадовців ЄС.

Напередодні Нідерланди, Польща, Іспанія, Швеція закликали Єврокомісію знову розглянути можливість використання заморожених російських активів у Євросоюзі, оскільки "немає жодних ознак того, що Росія готова припинити агресію".

Коментуючи нещодавнє звернення чотирьох держав, один зі співрозмовників сказав, що зараз нічого не свідчить про зміну обставин, через які торік не вдалося досягти згоди про передачу заморожених активів Росії на потреби України.

У Бельгії, де зберігається їх найбільша частина – близько 190 мільярдів євро, – продовжують виступати проти їх передачі. Більшість дипломатів ЄС також вказують на відсутність ознак зміни позиції Бельгії.

Нещодавно міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що країна не змінить позицію та не погодиться використовувати російські заморожені активи для допомоги Україні.

Посадовець ЄС при цьому заперечив, що ідею можна вважати "мертвою" і припустив активізацію нового обговорення державами-членами в жовтні цього року, коли розпочнеться дискусія довкола наступного багаторічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки. У нього пропонують закласти до 100 мільярдів євро на нову програму співпраці з Україною. Йдеться знову про кошти європейських платників податків.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що цього року дефіцит державного бюджету України становитиме 27 млрд доларів. За його словами, покрити цю потребу можна двома способами – використати заморожені російські активи або прискорити надходження коштів за 90-мільярдним кредитом ЄС для України.

Водночас посадовець Євросоюзу скептично оцінює можливість авансового фінансування за цим кредитом. На його думку, це лише поглибить дефіцит на 2027 рік, коли для України вже передбачено 45 млрд євро.

Крім того, європейський чиновник зазначив, що надання траншів пов’язане з виконанням Україною визначених реформ. Тому, за його словами, постає питання, чи можливо здійснювати такі виплати "авансом", без виконання відповідних умов.

Інший посадовець ЄС дотримується протилежної думки. Він вважає, що прискорення виплат можливе, оскільки Євросоюз за потреби може змінювати встановлені ним же правила. Водночас для цього, як і в інших подібних випадках, знадобиться згода держав-членів Європейського Союзу.

Подальше обговорення фінансування України, необхідного для утримання особового складу, соціальної підтримки та закупівлі озброєнь, відбудеться 2 вересня під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Ірландії, яка нині головує в Раді Євросоюзу.

Доля заморожених активів РФ

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни заморозили близько 260 млрд євро суверенних російських активів. Найбільшим утримувачем цих коштів став бельгійський депозитарій Euroclear — на його рахунках заблоковано близько 200 млрд євро.

Доходи від цих ресурсів ЄС використовує для фінансової підтримки України. У відповідь Центробанк Росії у грудні 2025 року подав позов до Арбітражного суду Москви.

15 травня 2026 року російський суд у закритому режимі повністю задовольнив ці вимоги, зобов’язавши Euroclear виплатити РФ 18,17 трлн рублів (близько 200 млрд євро) як компенсацію.

Своєю чергою, Euroclear подав до суду на Центробанк РФ. Бельгійський депозитарій вимагає визнати недійсним рішення російського суду, яким його зобов'язали виплатити 220 млрд євро.

Раніше Центробанк Росії подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати його заморожені активи для "репараційного кредиту" Україні. Проте Єврокомісія відкинула цей позов. У ЄК назвали позов "спекулятивним" і таким, що не має юридичних підстав.

У грудні 2025 року Євросоюзом було прийнято рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ. Раніше цю процедуру підтверджували кожні шість місяців.