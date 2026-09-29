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Цены на топливо 29 сентября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 29 сентября 2026 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|93,57 грн (0 коп.)
|А-95
|89,24 грн (+2 коп.)
|А-92
|85,98 грн (0 коп.)
|ДТ
|98,41 грн (-2 коп.)
|Газ
|43,91 грн (0 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|99,90
|45,50
|UPG
|91,90
|88,90
|97,90
|43,90
|WOG
|95,90
|92,90
|99,90
|45,50
|УКРНАФТА
|91,90
|88,90
|86,90
|97,90
|42,90
|SOCAR
|97,90
|94,90
|103,00
|45,21
|AMIC
|91,90
|88,85
|97,90
|43,94
|БРСМ-Нафта
|85,58
|96,47
|42,59
Напомним, пока мировые котировки нефти колеблются на фоне слухов о возможном перемирии между США и Ираном, на украинских АЗС наблюдается разнонаправленная динамика цен. Dilo разобралось, чего ждать водителям от группы и розницы в ближайшие недели.