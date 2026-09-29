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Новости
Дата публикации

Дизель в Великобритании побил ценовой рекорд: сколько стоит литр

АЗС Morrisons Petrol
АЗС Morrisons Petrol, Великобритания / Википедия

Цена дизельного горючего в Великобритании впервые превысила предыдущий рекорд 2022 года и достигла 1,99 фунтов стерлингов за литр (около 118,37 грн/л), а заправка среднего семейного автомобиля водителям теперь обойдется почти в £110 (6 542,92 грн).

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Почему дорожает дизель

Как отмечают аналитики, рост цен на дизель связан с сокращением мировых мощностей по переработке нефти и перебоями с поставками на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и войны в Украине.

Кроме того, цены дополнительно выросли после заявления президента США Дональда Трампа о возможном запрете на экспорт дизеля из США. Для Великобритании это важно, поскольку страна импортирует для внутреннего рынка около 55% дизельного топлива.

В 2025 году около 40% импорта нефтепродуктов Великобритании приходилось на дизель, из которых 31% обеспечивали поставки из США.

Собственных мощностей не хватает: сейчас в стране работают четыре нефтеперерабатывающих завода с совокупной мощностью 1 миллион баррелей в день, тогда как в 2024 году на шести заводах этот показатель составлял 1,27 миллиона баррелей в день.

Удорожание дизеля влияет не только на расход водителей. Топливо широко используется в транспорте, промышленности и сельском хозяйстве, поэтому цена может увеличивать затраты на перевозку и производство товаров.

Более дорогое топливо усиливает инфляцию, которая в августе достигла пятимесячного максимума. Несмотря на это, дизель в Великобритании остается дешевле, чем в некоторых других европейских странах: по данным автомобильной организации RAC, по уровню цен на дизель Британия заняла седьмое место среди 15 стран, уступив, в частности, Германию, Францию и Италию.

Ситуация в Украине

Пока мировые котировки нефти колеблются на фоне слухов о возможном перемирии между США и Ираном, на украинских АЗС наблюдается разнонаправленная динамика цен. Главная турбулентность ждет рынок в октябре, когда стоимость топлива в Украине будут давить два противоположных фактора — стремление Дональда Трампа сбить цены перед выборами и попытки Тегерана этому помешать.

Напомним, 28 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что "очень серьезно" рассматривает введение запрета на экспорт американского дизеля, чтобы остановить рост цен внутри страны.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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