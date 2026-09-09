Киев запускает ночные автобусы от центрального железнодорожного вокзала

С 10 сентября в Киеве начнут курсировать четыре временных ночных автобусных маршрута от центрального железнодорожного вокзала до жилых массивов столицы. Автобусы будут работать во время комендантского часа — с 1:00 до 5:00, в том числе для пассажиров прибывающих в это время поездов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Ночные автобусы в Киеве

Автобусы будут работать во время комендантского часа – с 1:00 до 5:00. Маршруты, в частности, рассчитаны на пассажиров поездов, прибывающих в Киев в этот период.

В обратном направлении – от жилых массивов до центрального вокзала – автобусы будут отправляться раньше, согласно установленным графикам и местам посадки. Ориентировочный интервал движения составит около 60 минут.

Посадка и высадка пассажиров на остановках будет производиться по требованию. В департаменте советуют заранее планировать поездки и учитывать актуальную дорожную ситуацию и другие обстоятельства при передвижении по городу.

Временные автобусы будут курсировать по следующим схемам:

№ 131-Н "Железнодорожный вокзал "Центральный" – станция метрополитена "Дарница" – Железнодорожный вокзал "Центральный": Вокзальная пл. – ул. Симона Петлюры – ул. Саксаганского – Галицкая пл. – Берестейский просп. – ул. Вячеслава Чорновила – ул. Глебова – ул. Сечевых Стрельцов – ул. Юрия Ильенко – ул. Герцена – ул. Овручская – Подольский спуск – ул. Кирилловская – ул. Куреневская – просп. Степана Бандеры – Северный мост – просп. Романа Шухевича – ул. Оноре де Бальзака (парная сторона) – ул. Александры Экстер – просп. Червоной Калины – ул. Рональда Рейгана – ул. Братиславская – Лесной просп. – ул. Милютенко – ул. Шолом-Алейхема – ул. Миропольская – ул. Князя Романа Мстиславича – ул. Андрея Малышко – Броварской просп. – ул. Раисы Окипной – Русановская набережная – просп. Соборности – мост Патона – бульв. Николая Михновского – бульв. Леси Украинки – ул. Бассейная – Бессарабская пл. – бульв. Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – Вокзальная пл.

№ 132-Н «Железнодорожный вокзал «Центральный» – станция метрополитена «Минская» – Железнодорожный вокзал «Центральный»: Вокзальная пл. – ул. Симона Петлюры – ул. Саксаганского – Галицкая пл. – Берестейский просп. – просп. Академика Палладина – ул. Стеценко – ул. Ивана Выговского – просп. Европейского Союза – просп. Василия Порика – просп. Свободы – просп. Европейского Союза – ул. Ярослава Ивашкевича – ул. Вышгородская – пл. Тараса Шевченко – ул. Полярная – ул. Героев Днепра – ул. Зои Гайдай – ул. Левка Лукьяненко – Минская пл. – ул. Левка Лукьяненко – просп. Владимира Ивасюка – пл. Сантьяго-де-Чили – просп. Владимира Ивасюка – ул. Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбацкая – ул. Набережно-Крещатицкая – Боричев спуск – Владимирский спуск – Европейская пл. – ул. Крещатик – бульв. Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – Вокзальная пл.;

№ 133-Н " Железнодорожный вокзал "Центральный" – ул. Тулузы – Железнодорожный вокзал "Центральный": Вокзальная пл. – ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Павла Скоропадского – ул. Митрополита Василия Липковского – Соломенская пл. – просп. Воздушных сил – Севастопольская пл. – просп. Валерия Лобановского – Демеевская пл. – Голосеевский просп. – ул. Васильковская – ул. Юлии Здановской – ул. Самойла Кошки – ул. Степана Рудницкого – ул. Докии Гуменной – ул. Героев Мариуполя – ул. Василия Касияна – просп. Академика Глушкова – Кольцевая дорога – ул. Тулузы – бульв. Жюля Верна – ул. Якуба Коласа – ул. Гната Юры – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – бульв. Вацлава Гавела – Отрадный просп. – ул. Пушечно – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Симона Петлюры – Вокзальная пл.;

№ 134-Н " Железнодорожный вокзал "Центральный" – проспект Павла Тычины – Железнодорожный вокзал "Центральный": Вокзальная пл. – ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Антоновича – Лыбидская пл. – бульв. вул. Тепловозна – Дарницьке шосе – вул. Привокзальна – вул. Ялтинська – вул. Тростянецька – Харківське шосе – вул. Архітектора Вербицького – вул. Братства Тарасівців – просп. Миколи Бажана – Дніпровська набережна – вул. Анни Ахматової – вул. Петра Григоренка – вул. Петра Радзіня – вул. Юрія Шумського – просп. Павла Тичини – Днепровская набережная – просп. Соборности – бульв.

Напомним, с 3 сентября в столице начнет работу временный автобусный маршрут № 1-М по направлению "Дворец Спорта - метро "Лесная". Новый рейс будет дублировать наземный участок "красной" Святошинско-Броварской линии метрополитена для усиления связи между правым и левым берегами.