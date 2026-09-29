Заброшенное здание во Львове продали за 16,7 млн грн: кто стал владельцем

Во Львове на аукционе было продано заброшенное нежилое помещение. Здание приобрела компания "Хабитат Львов" за 16,7 млн. грн. Стоимость квадратного метра составила около 46,9 тыс. грн.

Как пишет Dilo, об этом информирует Zahid.net.

Аукцион во Львове

Объект выставили на продажу 12 сентября через электронную площадку "Prozorro.Продажи". Стартовая цена составила 16,7 млн. грн.

Здание находится на земельном участке коммунальной собственности площадью 0,26 га. Ее целевое назначение – строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома.

Аукцион прошел 29 сентября по процедуре английского трехраундового аукциона. Участие в торгах принял один участник – "Хабитат Львов", который предложил 16,7 млн грн.

Таким образом, стоимость квадратного метра составила около 46,9 тыс. грн., или $1047 по актуальному курсу НБУ. Теперь должен быть обнародован протокол торгов, после чего с победителем будет заключен договор купли-продажи.

Что известно о покупателе

"Хабитат Львов" приобретет этот объект уже во второй раз связанный с этой локацией. В 2021 году компания купила на аукционе бывшее здание котельной по ул. Липинского, 6а за 24 млн. грн. Земельный участок под ним расположен рядом и также предназначен для жилой застройки.

По данным YouControl, ООО "Хабитат Льви" зарегистрировано в 2020 году во Львове. Основное направление деятельности компании – организация строительства зданий. Общество входит в корпоративную группу семьи Дрибнюк.

Доля ООО "Роял-Стандарт" в компании составляет 65,67%, еще 34,33% принадлежит Тарасу Хмеловскому, являющемуся инвестором "Универмага на Рынке" во Львове.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион единый имущественный комплекс ГП "Сирка " во Львовской области. Стартовая цена объекта составляет 12,68 млн. грн.