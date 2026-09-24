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Более 2,5 тыс. га земли и десятки объектов: во Львовской области выставили на аукцион крупный промышленный актив

аукцион
Фонд госимущества продает ГП "Сирка" во Львовской области: входящий в актив / Укрэксимбанк

Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион единый имущественный комплекс ГП "Сирка" во Львовской области. Стартовая цена объекта составляет 12,68 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба ФГИУ.

Входящий в актив

В состав имущественного комплекса входят 36 объектов недвижимости общей площадью 19 830,2 кв. м. Среди них – производственные цеха, складские помещения, административные здания и другие объекты.

Также актив включает 110 земельных участков общей площадью 2568,24 га. Право пользования земельными участками должно быть оформлено покупателем в установленном законодательством порядке.

Предприятие расположено в Стрыйском районе Львовской области - в Новом Роздоле и на территории Журавненского общества.

Кроме недвижимости и земельных активов, в состав комплекса входят три транспортных средства.

Основным направлением деятельности ГП "Сирка" является добыча строительного камня, известняка, гипса и мела.

Аукцион по продаже предприятия намечен на 28 сентября 2026 года. Стартовая цена единого имущественного комплекса – 12 676 450 грн.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины продал на торгах часть административного корпуса бывшего Киевского мотоциклетного завода.

Автор:
Ольга Опенько

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