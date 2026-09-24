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Более 2,5 тыс. га земли и десятки объектов: во Львовской области выставили на аукцион крупный промышленный актив
Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион единый имущественный комплекс ГП "Сирка" во Львовской области. Стартовая цена объекта составляет 12,68 млн грн.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба ФГИУ.
Входящий в актив
В состав имущественного комплекса входят 36 объектов недвижимости общей площадью 19 830,2 кв. м. Среди них – производственные цеха, складские помещения, административные здания и другие объекты.
Также актив включает 110 земельных участков общей площадью 2568,24 га. Право пользования земельными участками должно быть оформлено покупателем в установленном законодательством порядке.
Предприятие расположено в Стрыйском районе Львовской области - в Новом Роздоле и на территории Журавненского общества.
Кроме недвижимости и земельных активов, в состав комплекса входят три транспортных средства.
Основным направлением деятельности ГП "Сирка" является добыча строительного камня, известняка, гипса и мела.
Аукцион по продаже предприятия намечен на 28 сентября 2026 года. Стартовая цена единого имущественного комплекса – 12 676 450 грн.
Напомним, Фонд государственного имущества Украины продал на торгах часть административного корпуса бывшего Киевского мотоциклетного завода.