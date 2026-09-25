Meta приближается к капитализации в $2 трлн после лучшего месяца с 2013 года

Акции материнской компании Facebook, Meta Platforms, в сентябре подскочили на 36%. Это сделало текущий месяц лучшим для ценных бумаг корпорации с июля 2013 года, а к вхождению в клуб компаний с капитализацией более 2 трлн долларов ей остается прибавить около 1%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Мощное ралли началось после релиза персонального ИИ-ассистента Muse, который быстро возглавил рейтинги приложений и снизил опасения инвесторов относительно сверхвысоких затрат на искусственный интеллект.

Еще в середине августа акции компании были в минусе на 18% с начала года из-за слабого прогноза доходов, однако с тех пор котировки отыграли 43%. Восстановлению также способствовало урегулирование судебного иска по соцсетям на сумму до 18 млрд долларов в конце прошлого месяца.

ИИ-партнерства и новые гаджеты

Успех инструмента Muse привел к падению котировок в других отраслях из-за страха перед автоматизацией. Чтобы расширить практическое применение технологии, Meta уже заключила партнерские соглашения:

с сервисом доставки продуктов Instacart (компания Maplebear Inc.);

с туристическим онлайн-агентством Expedia Inc.

Кроме того, на специальном мероприятии корпорация презентовала ряд устройств, одобренных аналитиками, включая компактный гаджет размером с ладонь для работы с Muse и версиями "умных" очков без встроенных камер.

Гигантские расходы и финансовое давление

Несмотря на рыночный оптимизм, Meta докажет способность монетизировать новые разработки для оправдания рекордных затрат. По прогнозам, капитальные расходы компании в этом году составят почти 140 млрд долларов, что вдвое превышает 70 млрд долларов, израсходованных в 2025 году. В 2027 году показатель может увеличиться до 197 млрд долларов, а в 2028-м – до 215 млрд долларов.

Такое масштабное финансирование оказывает давление на свободный денежный поток: после положительных 46 млрд долларов в прошлом году ожидается отрицательный денежный поток в 6,4 млрд долларов в 2026-м и минус 29,2 млрд долларов в следующем году.

В то же время, продажи корпорации по итогам 2026 года возрастут на 26% — до 254 млрд долларов, а чистая прибыль поднимется на 33% — до 80,6 млрд долларов. Более 90% аналитиков советуют покупать акции Meta, хотя эксперты указывают на растущую планку ожиданий рынка от новых ИИ-моделей.

Напомним, ранее сообщалось, что Meta представила нового ИИ-агента Muse для персональных покупок и планирования. Компания Meta Platforms создала персонального агента искусственного интеллекта, предназначенного для автоматизации ежедневных задач и может выполнять задания от имени пользователя.