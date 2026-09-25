Meta наближається до капіталізації у $2 трлн після найкращого місяця з 2013 року

Акції материнської компанії Facebook, Meta Platforms, у вересні підскочили на 36%. Це зробило поточний місяць найкращим для цінних паперів корпорації з липня 2013 року, а до входження в клуб компаній із капіталізацією понад 2 трлн доларів їй залишається додати близько 1%.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Потужне ралі почалося після релізу персонального ШІ-асистента Muse, який швидко очолив рейтинги додатків та зменшив побоювання інвесторів щодо надвисоких витрат на штучний інтелект.

Ще в середині серпня акції компанії були в мінусі на 18% з початку року через слабкий прогноз доходів, однак відтоді котирування відіграли 43%. Відновленню також сприяло врегулювання судового позову щодо соцмереж на суму до 18 млрд доларів наприкінці минулого місяця.

ШІ-партнерства та нові гаджети

Успіх інструмента Muse спричинив падіння котирувань в інших галузях через страх перед автоматизацією. Щоб розширити практичне застосування технології, Meta вже уклала партнерські угоди:

із сервісом доставки продуктів Instacart (компанія Maplebear Inc.);

з туристичною онлайн-агенцією Expedia Inc.

Крім того, на спеціальному заході корпорація презентувала низку пристроїв, схвалених аналітиками, включно з компактним ґаджетом розміром з долоню для роботи з Muse та версіями "розумних" окулярів без вбудованих камер.

Гігантські витрати та фінансовий тиск

Попри ринковий оптимізм, Meta має довести здатність монетизувати нові розробки для виправдання рекордних витрат. За прогнозами, капітальні витрати компанії цьогоріч сягнуть майже 140 млрд доларів, що вдвічі перевищує 70 млрд доларів, витрачених у 2025 році. У 2027 році показник може збільшитися до 197 млрд доларів, а у 2028-му — до 215 млрд доларів.

Таке масштабне фінансування тисне на вільний грошовий потік: після позитивних 46 млрд доларів минулого року очікується від'ємний грошовий потік у 6,4 млрд доларів у 2026-му та мінус 29,2 млрд доларів наступного року.

Водночас продажі корпорації за підсумками 2026 року зростуть на 26% — до 254 млрд доларів, а чистий прибуток підніметься на 33% — до 80,6 млрд доларів. Понад 90% аналітиків радять купувати акції Meta, хоча експерти вказують на зростаючу планку очікувань ринку від нових ШІ-моделей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Meta представила нового ШІ-агента Muse для персональних покупок і планування. Компанія Meta Platforms створила персонального агента штучного інтелекту, який призначений для автоматизації щоденних завдань і може виконувати завдання від імені користувача.