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Meta представила нового ШІ-агента Muse для персональних покупок і планування
Компанія Meta Platforms представила персонального агента штучного інтелекту під назвою Muse. Інструмент призначений для автоматизації щоденних завдань і може виконувати завдання від імені користувача.
Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.
"У кожного буде виключно здібний персональний агент, який розуміє вас, ваші цілі та все, що вас хвилює", — сказав співзасновник Meta Марк Цукерберг.
Можливості нового ШІ-агента
Агент допомагає з онлайн-покупками, придбанням квитків у кіно, плануванням зустрічей, уроків тенісу та інших справ.
Користувачі можуть надавати своєму агенту ім'я та аватар, а також обирати стиль спілкування. Muse підключається до електронної пошти й фітнес-трекерів та продовжує працювати у фоновому режимі після закриття програми. Сервіс вже інтегрований із платформами Ticketmaster, OpenTable, Gmail, Google Calendar та Drive.
"Я справді використовую її як другий мозок", — сказав головний директор зі штучного інтелекту Meta Александр Ван.
Безпека та автономність роботи
Muse працює на виділеному віртуальному комп'ютері в хмарі. Помічник вестиме облік виконаних і запланованих дій, не передаватиме дані в рекламну систему Meta та запитуватиме підтвердження користувача перед здійсненням важливих дій або покупок. У менш делікатних питаннях агент функціонує автономно.
Якщо необхідного сервісу немає в списку партнерів, користувачі можуть попросити Muse створити власний конектор через API.
Доступність та вартість
Спочатку сервіс стане доступним у США для людей віком від 18 років. Muse доступний на iOS, Android, через сайт muse.ai, у WhatsApp, а згодом його інтегрують у smart-окуляри Meta.
Компанія пропонує безкоштовну версію, а також платні щомісячні тарифи вартістю $20 або $100 за додаткову обчислювальну потужність.
Нагадаємо, китайська компанія ByteDance готує модель штучного інтелекту для створення просторового відео в реальному часі. Розробка конкуруватиме з рішеннями від Meta та Google у сфері робототехніки, ігор та безпілотного транспорту.