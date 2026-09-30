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Другий за обсягом у світі: Канада розширить термінал скрапленого газу за $30 млрд

автогаз
Канада витратить понад $30 млрд на розширення LNG-термінала / Depositphotos

Канада інвестує понад $30 млрд у другу фазу проєкту LNG Canada у Кітіматі, що в провінції Британська Колумбія. Після завершення розширення потужність термінала зросте вдвічі - з 14 до 28 млн тонн скрапленого природного газу на рік.

Як пише Dilo, про це оголосив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, інформує "Укрінформ".

Про інвестиції у розширення оголосив прем’єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, на добудову другої фази LNG Canada буде спрямовано понад $30 млрд.

Карні зазначив, що після завершення проєкту підприємство стане другим за потужністю LNG-терміналом у світі. Розширення, за його словами, має сприяти виходу канадського газу на міжнародні ринки та забезпечити стабільні поставки до країн Азії та Європи.

Термінал LNG Canada у Кітіматі почав працювати у 2025 році. Відтоді він здійснює поставки скрапленого природного газу на азійські ринки.

Проєктом володіє консорціум міжнародних енергетичних компаній, серед яких Shell, Petronas, PetroChina та Mitsubishi.

Нагадаємо, Канада надасть Україні  $548 млн на закупівлю газу та підготовку до зими, ще близько $152 млн - на підтримку енергетики. Про це домовилися під час підписання спільної заяви про поглиблення енергетичного співробітництва.

Автор:
Ольга Опенько

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