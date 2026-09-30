Лукашенко пропонує Трампу побудувати завод азотних добрив у Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про домовленість із очільником Кремля Володимиром Путіним щодо будівництва азотного заводу та запропонував залучити США до реалізації цього проєкту.

Як пише Dilo, про це повідомляє державне агентство БелТА.

Лукашенко розповів про домовленість про те, що «Газпром» долучиться до реалізації проєкту будівництва азотного заводу.

"Треба зробити пропозицію американцям. Їм потрібні добрива, зокрема й азотні, тож чому б не побудувати його разом? Використовуючи ваші технології: США, «Газпром» і Білорусь. Ми вже обрали майданчик, і вся інженерна інфраструктура там є. Якщо ні – ми побудуємо його з «Газпромом» і росіянами та продаватимемо готову продукцію», – заявив очільник Білорусі.

Контакти між Білоруссю та США відновилися у 2025 році після тривалого періоду жорстких санкцій і закриття посольств. Американську сторону представляє Джон Коул, якого президент США Дональд Трамп призначив своїм спеціальним представником щодо Білорусі. Згідно з публічними повідомленнями, тривають переговори щодо звільнення білоруською владою політв’язнів в обмін на скасування економічних санкцій США.

Нагадаємо, що 21 вересня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з Білоруссю щодо постачання калійних добрив до Сполучених Штатів зі значною знижкою на тлі торговельної війни з Канадою.

Слід зазначити, що у березні цього року адміністрація Трампа зняла санкції з білоруських підприємств, які виробляють калійні добрива – "Білоруської калійної компанії" та "Білоруськалію". Це відбулося в обмін на звільнення групи політичних в’язнів режимом Олександра Лукашенка.

Натомість Лукашенко заявив, що всі обсяги таких добрив із Білорусі вже законтрактовані.